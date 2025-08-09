Στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για "πολυαναμενόμενη συνάντηση". Παράλληλα, αναφέρει πως οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν στην πορεία.

«Λογική η επιλογή της Αλάσκας»

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ επιλέγουν ως σημείο συνάντησης την Αλάσκα η οποία βρίσκεται στον απώτερο βορρά της αμερικανικής ηπείρου, κοντά στη Ρωσία, έδαφος που η ρωσική αυτοκρατορία είχε πουλήσει στην Αμερική το 1867. Το 2021 η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε την πρώτη της συνάντηση με την κινεζική κυβέρνηση στο Ανκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τις διπλωματικές υποθέσεις Γιούρι Ουσακόφ επιβεβαίωσε τη συνάντηση, ενώ αναφερόμενος στην επιλογή της Αλάσκας τη χαρακτήρισε «αρκετά λογική». «Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι γειτονικές χώρες, με κοινά σύνορα. «Είναι αρκετά λογικό η αντιπροσωπεία μας να πετάξει απλά πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό και μια τόσο σημαντική και πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών να πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα» δήλωσε. Τόνισε επίσης πως οι δυο ηγέτες «θα επικεντρωθούν χωρίς καμιά αμφιβολία σε συζήτηση για τις επιλογές ώστε να καταλήξουμε σε ειρηνική και μακροπρόθεσμη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης».

Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, η Μόσχα «θα επιδιώξει φυσικά να οργανωθεί η προσεχής συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους στο ρωσικό έδαφος» και «πρόκληση για τον σκοπό αυτό εστάλη ήδη στον αμερικανό πρόεδρο», διευκρίνισε ο κ. Ουσακόφ.

Το τετ-α-τετ των δυο προέδρων θα είναι το πρώτο από τον Ιούνιο του 2019 στην Ιαπωνία, έναν χρόνο μετά τη σύνοδο του Ελσίνκι, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει συμφιλιωτικό τόνο έναντι του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Ο κ. Πούτιν είχε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ από το 2015, όταν στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Ανταλλαγές εδαφών»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα συναντήσει σύντομα τον Ρώσο ομόλογό του.«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Θα γινόταν νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που δυστυχώς πρέπει να ληφθούν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», τόνισε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές. Έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα μπορούσε να βρεθεί σύντομα λύση στην κατάσταση στην Ουκρανία.

Οι όροι Πούτιν

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της WSJ αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες στην κυβέρνηση Τραμπ μια ριζοσπαστική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απαιτώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο και πίεση για παγκόσμια αναγνώριση των αξιώσεών του σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα ο Πούτιν φέρεται να είπε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον οποίον συναντήθηκε στη Μόσχα, ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία δεχόταν να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Η Ρωσία θα έλεγχε τότε το Ντόνετσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως ρωσικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

