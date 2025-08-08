Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε - σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters - ότι θα συναντήσει σύντομα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Θα γινόταν νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που δυστυχώς πρέπει να ληφθούν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και σημείωσε ακόμη: «Ο Πούτιν θα ήθελε να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό» και πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει ο όρος «τελευταία ευκαιρία».

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», τόνισε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές. Έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο». «Είμαστε πολύ κοντά για το Ουκρανικό. Θα ανακοινώσουμε τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης με τη Ρωσία. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα σχετικά με την κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα μπορούσε να βρεθεί σύντομα λύση στην κατάσταση στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την άρση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και των ΗΠΑ

Στο μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί στην αμυντική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αζερμπαϊτζάν θα αρθούν, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «μεγάλη υπόθεση».

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες σύμφωνα με το Reuters.

