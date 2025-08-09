Τουρκία: Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στο Τσανάκαλε, έφτασε στην Αττική

Μάχη με τις φλόγες δίνει από σήμερα το μεσημέρι και η Τουρκία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Εξαιτίας του πυκνού καπνού διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Ο πυκνός καπνός της πυρκαγιάς, όχι μόνο κάλυψε τα Δαρδανέλλια αλλά έχοντας κατεύθυνση προς τη χώρα μας, έφτασε στο Αιγαίο και έγινε αισθητός από τα νησιά και την Εύβοια μέχρι την Αττική, όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό χάρτη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης.

Απείλησε κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας.

