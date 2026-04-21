Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα διαπραγματευτεί υπό «απειλές» και άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες.
«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε προετοιμαστεί να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».
ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی مجدد را موجّه سازد.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026
مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمیپذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شدهایم.
- «Καμία αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό», μετά από φωτογραφία σημαίας του ψευδοκράτους δίπλα στη σημαία του ΟΗΕ
- Η λογική επιβάλλει μια συμφωνία με το Ιράν. Θα το επιτρέψουν οι φαντασιώσεις του Τραμπ;
- Νέα ενεργειακή ατζέντα από τον Τραμπ: Ενίσχυση σε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο
