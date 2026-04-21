Γαλιμπάφ: Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί «υπό τη σκιά απειλών» - Είμαστε έτοιμοι να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης»

Ο Τραμπ επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα διαπραγματευτεί υπό «απειλές» και άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε προετοιμαστεί να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
