Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα διαπραγματευτεί υπό «απειλές» και άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε προετοιμαστεί να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

Πηγή: skai.gr

