Ρούτε: Το ΝΑΤΟ σε καλό δρόμο για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία παρά τα κενά στην κατανομή των βαρών

Ο Γνεικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε σήμερα την αισιοδοξία του για το ότι η συμμαχία θα χρηματοδοτήσει επιτυχώς την αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσω του μηχανισμού της Λίστας Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL) πριν από το τέλος του έτους.
«Είμαι αισιόδοξος» δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους μετά την συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ενώ παραδέχθηκε ότι η κατανομή των βαρών εντός της συμμαχίας παρέμεινε άνιση. «Ένας περιορισμένος αριθμών χωρών κάνουν την δύσκολη δουλειά – αλλά βλέπουμε αλλαγή προς το καλύτερο».
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει ότι χρειάζεται για να παραμείνει στην μάχη. Υπάρχει λοιπόν μια ευρεία συμφωνία για αυτό και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.