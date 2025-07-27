Στο Τέρνμπερι της Σκωτίας είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο.

Η συνάντηση αναμένεται να γίνει το απόγευμα (στις 18.30 ώρα Ελλάδας), καθώς η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται ήδη στη Σκωτία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την άφιξή του στη Σκωτία, εκτίμησε ότι οι πιθανότητες να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ είναι «50-50», ή ενδεχομένως και μικρότερη. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαπραγματεύεται για λογαριασμό των 27 χωρών της ΕΕ, ελπίζει να βρεθεί λύση με τις ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου - την προθεσμία μετά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών 30% σε όλες τις εισαγωγές από την Ευρώπη.

Την Πέμπτη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι «εφικτή». Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η συμφωνία που συζητείται επί του παρόντος προβλέπει τελωνειακούς δασμούς 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με εξαιρέσεις σε ορισμένους τομείς (οινοπνευματώδη, ορισμένα φάρμακα, αεροναυπηγική). Ο χάλυβας και το αλουμίνιο θα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες.

Επί του παρόντος η ΕΕ υπόκειται σε τριών ειδών τελωνειακούς δασμούς από τις ΗΠΑ: 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο, 25% στα αυτοκίνητα και 10% στα περισσότερα αγαθά που εξάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ, γενικό δασμό που η Ουάσινγκτον απειλεί να αυξήσει στο 30% την 1η Αυγούστου ελλείψει συμφωνίας.

Εάν η συνάντηση μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ δεν καταλήξει σε συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη έτοιμο κατάλογο πιθανών αντίποινων που έχει εγκριθεί από τις χώρες της ΕΕ.

Τα αμερικανικά αγαθά αναμένεται να φορολογηθούν συνολικά με 93 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεκινώντας από τις 7η Αυγούστου και σε διάφορα στάδια. Η ΕΕ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο φορολόγησης αμερικανικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικού τομέα. Επιπλέον, εάν χρειαστεί, η ΕΕ είναι έτοιμη να εξαπολύσει το «μπαζούκα» της, το λεγόμενο μέσο «κατά του εξαναγκασμού», που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, το πάγωμα της πρόσβασης εταιρειών στις ευρωπαϊκές αγορές δημοσίων συμβάσεων ή το μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

