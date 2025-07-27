Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι χθες Σάββατο μπροστά σε σούπερ μάρκετ στην πολιτεία Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο φερόμενος ως δράστης της, 42 ετών, συνελήφθη και προφυλακίστηκε, διευκρίνισε ο σερίφης της κομητείας Γκραντ Τράβερς, ο Μάικλ Σέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας», η επίθεση «διαπράχτηκε στην τύχη» και τα θύματα «δεν είχαν επιλεχτεί εκ των προτέρων».

Ο ύποπτος, που είναι κάτοικος της πολιτείας Μίσιγκαν, φέρεται να έδρασε μόνος και να χρησιμοποίησε «πτυσσόμενο μαχαίρι».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι νοσηλεύονται 11 άνθρωποι», ανακοίνωσε μέσω Facebook νοσοκομείο της περιοχής, το Munson Medical Center.

Τα έξι από τα θύματα βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση χθες βράδυ και τα άλλα πέντε σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τον κ. Σέι. Τα θύματα είναι έξι άνδρες και πέντε γυναίκες.

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, η Γκρέτσεν Ουίτμερ, σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές αφού έμαθε τη «φρικιαστική είδηση».

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έλαβαν μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) τηλεφωνική κλήση με την οποία ειδοποιήθηκαν για συμβάν μπροστά σε υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart στην Τράβερς Σίτι, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν.

Η Τζούλια Μάρτελ, παρούσα στο σημείο της επίθεσης, δήλωσε στην εφημερίδα New York Times πως αρχικά άκουσε κραυγές και κατόπιν είδε άνδρα κραδαίνοντας μαχαίρι να ορμά στο τμήμα του καταστήματος με φαρμακευτικά είδη.

Σύμφωνα με την ίδια, έσπρωχνε και μαχαίρωνε κόσμο κινούμενος από το ένα τμήμα του καταστήματος στο άλλο.

Η γυναίκα είπε επίσης πως είδε τουλάχιστον τρεις τραυματίες και «αίματα παντού».

Ο κ. Σέι διευκρίνισε πως οι μαχαιριές άρχισαν στα ταμεία και πρόσθεσε ότι τέτοια επεισόδια βίας είναι «πολύ ασυνήθιστα» στην περιοχή του.

Παρόντες στο κατάστημα «βοήθησαν» να συλληφθεί ο ύποπτος, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Τράβερς Σίτι είναι τουριστικός προορισμός, ιδιαίτερα δημοφιλής, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Νταν Μποντζίνο τόνισε πως οι πράκτορές του θα προσφέρουν «κάθε απαραίτητη βοήθεια στο γραφείο του σερίφη της Γκραντ Τράβερς στην έρευνά του για την επίθεση» στο κατάστημα της Walmart.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

