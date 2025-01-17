Συγγνώμη ζητούν τώρα οι πακιστανικές αερογραμμές για το αεροπλάνο που κατευθύνεται πάνω στον Πύργο του Άιφελ

Ένα αεροσκάφος που κατευθύνεται πάνω στον Πύργο του Άιφελ: η πακιστανική αεροπορική εταιρία PIA ζήτησε συγγνώμη για τη διαφήμιση που ανακοίνωνε την επανάληψη των πτήσεών της προς το Παρίσι, ωστόσο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων παγκοσμίως.

Στις 10 Ιανουαρίου, για την πρώτη της πτήση Ισλαμαμπάντ-Παρίσι ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια αποκλεισμού από τους ευρωπαϊκούς αιθέρες, η Pakistan International Airlines ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνα, στην οποία φαίνεται ένα αεροσκάφος να πετά προς τον Πύργο του Άιφελ με τη λεζάντα «Παρίσι, φθάνουμε σήμερα».

Η διαφήμιση κρίθηκε προσβλητική και άκομψη από πολλούς χρήστες του διαδικτύου, που έκαναν τη σύνδεση με την 11η Σεπτεμβρίου, όταν η Αλ Κάιντα έριξε δύο αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 3.000 άνθρωποι.

Ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε δέκα χρόνια αργότερα, το 2011, στο βόρειο Πακιστάν.

«Δυστυχώς, όλο αυτό έλαβε αδιανόητες διαστάσεις, με υπαινιγμούς που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί» δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της εταιρίας Αμπντουλάχ Χαν.

«Αυτό μπορεί να προσέβαλε κάποιους και εκφράζουμε την ειλικρινή μας συγγνώμη» δήλωσε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για 60.000 με 70.000 αρνητικά σχόλια –λιγότερο από το 10% των αντιδράσεων σύμφωνα με τον ίδιο.

«Είναι διαφήμιση ή απειλή;» έγραψε χρήστης στην πλατφόρμα Χ κάτω από τη διαφήμιση που συνεχίζει να υπάρχει στο διαδίκτυο.

«Πρέπει κάποιος να μιλήσει στον επικεφαλής μάρκετινγκ της PIA» ήταν το ειρωνικό σχόλιο κάποιου άλλου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ίσακ Νταρ έφθασε στο σημείο να κάνει λόγο ενώπιον του Κοινοβουλίου για «ηλιθιότητα» της διαφήμισης, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας.

Παρά ταύτα, η επανάληψη της αεροπορικής σύνδεσης με την Ευρώπη είναι «εξαιρετικά θετική», δήλωσε ο Χαν, με πληρότητα πτήσεων άνω του 95%.

Το Παρίσι είναι για την ώρα ο μοναδικός προορισμός που ανακοινώθηκε από τον αερομεταφορέα, καθώς δεν του έχει επιτραπεί ακόμα να πετά στη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Η εξουσιοδότηση για πρόσβαση στον ευρωπαϊκό, τον βρετανικό και τον αμερικανικό εναέριο χώρο είχε ανασταλεί τον Μάιο του 2020, ένα μήνα μετά τη συντριβή ενός Airbus της εταιρίας στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι, που στοίχισε τη ζωή σε 97 ανθρώπους.

Το δυστύχημα αποδόθηκε σε ανθρώπινα λάθη των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που ανάγκασε το Ισλαμαμπάντ να παραδεχθεί ότι περίπου 150 πιλότοι κατείχαν ψευδή άδεια ή την είχαν λάβει αντιγράφοντας στις εξετάσεις.

