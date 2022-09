Στην πόρτα του Πούτιν φτάνει ο πόλεμος μετά την επιστράτευση

Ίσως για πρώτη φορά χθες οι Ρώσοι πολίτες κατάλαβαν ότι η χώρα τους βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία, την ώρα που η ηγεσία της χώρας απειλεί τον πλανήτη με χρήση πυρηνικών.

Μέχρι προχθές, οι Ρώσοι πληροφορούνταν για μια «στρατιωτική επιχείρηση» της χώρας τους στην Ουκρανία και το μόνο που προκαλούσε ανησυχία ήταν οι επιπτώσεις των κυρώσεων.

Από χθες όμως κάτι άλλαξε, όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφερε τον πόλεμο στο εσωτερικό της χώρας, προαναγγέλλοντας μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρων, κίνηση που προκάλεσε πανικό στους άνδρες σε μάχιμη ηλικία, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι θα κληθούν να παρουσιαστούν στο μέτωπο.

Πολύ γρήγορα καταγράφηκε έκρηξη στο κλείσιμο εισιτηρίων χωρίς επιστροφή από Ρώσους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

Οι απευθείας πτήσεις από τη Μόσχα για την Κωνσταντινούπολη και το Ερεβάν της Αρμενίας, -δύο προορισμοί που επιτρέπουν την είσοδο Ρώσων χωρίς βίζα- είχαν ξεπουλήσει χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Aviasales.

Επίσης, ορισμένες πτήσεις χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τη Μόσχα στην Τυφλίδα δεν είχαν επίσης διαθεσιμότητα, ενώ οι πιο φθηνές πτήσεις από την ρωσική πρωτεύουσα προς το Ντουμπάι στοίχιζαν περισσότερα από 300.000 ρούβλια (περίπου 5.000 δολάρια), περίπου το πενταπλάσιο του μέσου μηνιαίου μισθού στη Ρωσία.

Χθες το βράδυ το ουκρανικό δίκτυο NEXTA ανήρτησε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει νεαρούς Ρώσους να προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα με τη Γεωργία, ενώ το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε και στους δρόμους που οδηγούν στη Φινλανδία. Τα αυτοκίνητα είχαν σχηματίσει ουρά 35 χλμ, σύμφωνα με μαρτυρίες.

#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO