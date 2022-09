Σε πανικό οι Ρώσοι μετά την επιστράτευση Πούτιν: Φεύγουν μαζικά από τη χώρα, χαμός στα σύνορα - Δείτε βίντεο

Με κάθε τρόπο προσπαθούν να αποφύγουν οι Ρώσοι πολίτες τη μερική επιστράτευση που κύρηξε στη χώρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Χθες το βράδυ το ουκρανικό δίκτυο NEXTA ανήρτησε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει νεαρούς, ως επί το πλείστον Ρώσους, να προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα με τη Γεωργία. Μποτιλιαρισμένοι με αυτοκίνητα και οι δρόμοι.

Η ανακοίνωση της άμεσης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων, προκάλεσε φόβο ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia . Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf

Το αδιαχώρητο και στους δρόμους που οδηγούν στη Φινλανδία.

#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO