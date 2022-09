Το διάστημα μας ενώνει: Αμερικανός αστροναύτης ταξίδεψε με ρωσικό πύραυλο στον ISS

Ενας Αμερικανός και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες έφθασαν χθες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με πύραυλο Σογιούζ, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Η είδηση έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον καθώς η διαστημική αυτή αποστολή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση βρίσκονται στο ναδίρ λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και αντιπροσωπεύει μια σπάνια στιγμή συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πύραυλος Σογιούζ εκτοξεύτηκε μεταφέροντας στον ISS τον Αμερικανό Φρανκ Ρούμπιο και τους Ρώσους Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν.

Ο Φρανκ Ρούμπιο έγινε ο πρώτος αμερικανός αστροναύτης που ταξίδεψε με ρωσικό πύραυλο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το πλήρωμα θα περάσει έξι μήνες στον ISS όπου βρίσκονται αυτό το διάστημα οι Ρώσοι Ολέγκι Αρτέμιεφ, Ντενίς Ματβέγιεφ και Σεργκέι Κορσακόφ, οι Αμερικανοί Μπομπ Χάινες, Κιελ Λίντγκρεν και Τζέσικα Γουότκινς και η Ιταλίδα Σαμάνθα Κριστοφορέτι.

Amid high tensions over Ukraine, a U.S.-Russian crew successfully blasted off for the International Space Station on Wednesday from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. pic.twitter.com/5w0N1IiEWM