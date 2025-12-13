Στη Γερμανία θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο του νέου γύρου υψηλού επιπέδου συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, που ηγείται των προσπαθειών του Λευκού Οίκου να μεσολαβήσει ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, θα συζητήσει στο Βερολίνο την πιο πρόσφατη εκδοχή της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει να υπάρξει συμφωνία έως τα Χριστούγεννα και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει αρκετοί γύροι επαφών με Ουκρανούς και Ρώσους εκπροσώπους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι επίκειται άμεσα κάποια καθοριστική εξέλιξη.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες του Βερολίνου.

Η Wall Street Journal, που μετέδωσε πρώτη τις λεπτομέρειες, ανέφερε ότι θα λάβουν μέρος ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης Γουίτκοφ–Ζελένσκι έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ την αναθεωρημένη εκδοχή ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων - την πιο πρόσφατη εκδοχή της πρότασης που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου από την κυβέρνηση Τραμπ και προκάλεσε μπαράζ διπλωματικών κινήσεων.

Η τύχη των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία παραμένει ένα από τα πιο δυσεπίλυτα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, με το Κίεβο να αρνείται να παραχωρήσει γη που έχει καταληφθεί παράνομα και τη Μόσχα να επαναλαμβάνει ότι σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς με τη βία, αν η Ουκρανία δεν αποσυρθεί.

Ο Ζελένσκι έχει αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό την τελευταία πρόταση του Λευκού Οίκου για το εδαφικό, η οποία προβλέπει την αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από την περιοχή και τη μετατροπή της σε «ειδική οικονομική ζώνη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι, με τους όρους που προτείνουν οι ΗΠΑ, το Κρεμλίνο θα δεσμευόταν να μην προελάσει στις περιοχές που θα εγκατέλειπαν οι ουκρανικές δυνάμεις, με τη γη ανάμεσα στις ρωσοκρατούμενες περιοχές του Ντονμπάς και στις ουκρανικές αμυντικές γραμμές να μετατρέπεται ουσιαστικά σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Η πρόταση -που μοιάζει να επιχειρεί να λύσει το ζήτημα της νομικής κυριότητας δημιουργώντας ένα νέο καθεστώς για την περιοχή- έχει τεθεί δημόσια υπό αμφισβήτηση από τον Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε: «Τι θα τους συγκρατήσει [τους Ρώσους] από το να προελάσουν; Ή από το να διεισδύσουν μεταμφιεσμένοι ως πολίτες;».

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν δηλώσει δημόσια ότι οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ήταν παραγωγικές και έχουν χαιρετίσει την πρόοδο στην εξασφάλιση τροποποιήσεων σε ένα σχέδιο που, όταν πρωτοεμφανίστηκε, θεωρήθηκε ευρέως πως ευνοούσε τη Ρωσία.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ χάνει την υπομονή του με τον Ζελένσκι και τους υποστηρικτές του στην Ευρώπη.

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή συνέντευξη στο Politico νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και επανέλαβε την απαίτησή του να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα σε 90 ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ και η Ευρώπη παρείχαν τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας. Οι εκλογές έχουν ανασταλεί από τότε που επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Καθώς συνεχίζεται η διπλωματική πίεση του Λευκού Οίκου, στην Ευρώπη η προσοχή στρέφεται στο πώς θα στηριχθεί η Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, με αλλεπάλληλες συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας και τη χρηματοδότηση της εμπόλεμης χώρας.

Η ουκρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα οξύ οικονομικό πρόβλημα: πρέπει να βρει επιπλέον 135,7 δισ. ευρώ (159 δισ. δολάρια) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να «παγώσουν» επ’ αόριστον περίπου 210 δισ. ευρώ (247 δισ. δολάρια) σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η ελπίδα είναι ότι αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο ώστε τα κεφάλαια να δοθούν στην Ουκρανία υπό μορφή δανείου, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, παρέχοντας στο Κίεβο οικονομική στήριξη για τον στρατό του και για την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν καταστραφεί μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια ολοκληρωτικού πολέμου.

Η κίνηση αυτή έχει καταγγελθεί από το Κρεμλίνο ως «κλοπή», ενώ η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Euroclear, της βελγικής εταιρείας/θεματοφύλακα όπου τηρείται η συντριπτική πλειονότητα των ρωσικών assets που «πάγωσαν» μετά την εισβολή.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πάντως συνεχίζουν να διαπραγματεύονται την ακριβή δομή μιας συμφωνίας για την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας, με τη βελγική κυβέρνηση να εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική λόγω της αυξημένης νομικής έκθεσής της ως βασικού «κατόχου» τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η πιο πρόσφατη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου που κυκλοφορεί προβλέπει ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την ταχεία προσχώρηση της Ουκρανίας στο μπλοκ, μια ιδέα που προτάθηκε από την Ουκρανία στο τελευταίο σχέδιο που έχει παραδώσει στην Ουάσινγκτον.

Η Ουκρανία υπέβαλε επίσημα αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγες ημέρες μετά την εισβολή του 2022, αλλά παρά τις υποσχέσεις για επιτάχυνση της διαδικασίας, απέχει ακόμη αρκετά χρόνια από την πλήρη ένταξη.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος ακόμη και από τον Ιανουάριο του 2027, μετέδωσε το AFP επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται. Δεν ήταν σαφές εάν η Ουάσινγκτον έχει εγκρίνει αυτό το σκέλος του σχεδίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.