Ιταλία: Αlcolock, έλεγχος των οδηγών για αλκόολ

Αρχισε η φάση ουσιαστικής εφαρμογής στην Ιταλία του μέτρου που αφορά το λεγόμενο Alcolock: πρόκειται για μηχανισμό που συνδέεται με το σύστημα το οποίο ελέγχει την λειτουργία του αυτοκινήτου. Όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο ο οδηγός πρέπει να φυσάει μέσα σε ειδικό σωλήνα για να διαπιστώνεται ότι δεν έχει πιει αλκοόλ. Μόνον μετά την σχετική επιβεβαίωση, η μηχανή ανάβει και το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται.



Πρόκειται για μέτρο το οποίο θέλησε ο Ιταλός υπουργός μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι. Αφορά πολίτες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για οδήγηση σε κατάσταση μέθης με ποσοστό αλκοόλ το οποίο υπερέβαινε τα 0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τοποθετήσουν με δικά τους έξοδα το Alcolock για χρονική περίοδο τουλάχιστον δυο ετών. Τα μηχανήματα που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κοστίζουν γύρω στα 1.600 ευρώ στα οποία πρέπει να προστεθούν όμως τα έξοδα εγκατάστασης σε μηχανικούς αυτοκινήτων με ειδική άδεια. Σε ό,τι αφορά τους παραβάτες το πρόστιμο φτάνει τα 638 ευρώ με κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης για διάστημα μέχρι και έξι μηνών. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση που διαπιστώνεται προσπάθεια αλλοίωσης των στοιχείων που καταγράφονται από το μηχάνημα.

Ασάφειες ακόμα ...

Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. Η χρήση του Alcolock γίνεται εκ των πραγμάτων υποχρεωτική για κάθε πολίτη που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο στο οποίο έχει τοποθετηθεί, έστω και αν ο ίδιος δεν έχει βρεθεί ποτέ σε κατάσταση μέθης. Το μέτρο που ενέκρινε η κυβέρνηση Μελόνι επίσης δεν αποσαφηνίζει αν οι σχετικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις ισχύουν και για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Ο ιταλικός τύπος προσθέτει, δε, ότι μέχρι τώρα ο αριθμός των μηχανικών αυτοκινήτων που έχει λάβει άδεια για την εγκατάσταση του νέου αυτού μηχανισμού είναι πολύ περιορισμένος. Βρίσκονται σχεδόν όλοι μόνον στην βόρεια Ιταλία.



Όπως φαίνεται δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψει σύντομα μεγάλο κύμα προσφυγών. Διότι σε όλα τα όσα αναφέραμε, προστίθεται και το ότι οι εταιρίες που έλαβαν «πράσινο φως» για την παραγωγή και πώληση του Alcolock προς το παρόν είναι μόνον δυο. Κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού στην ελεύθερη αγορά.

Πηγή: Deutsche Welle

