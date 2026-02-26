Μελάνια Τραμπ: Πρόεδρος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών

Η Μελάνια Τραμπ, θα προεδρεύσει τη Δευτέρα σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής μηνιαία προεδρία του οργάνου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της, η Μελάνια Τραμπ θα μιλήσει κυρίως για την εκπαίδευση ως μέσο προώθησης της ανεκτικότητας και της παγκόσμιας ειρήνης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία θα προεδρεύσει του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στα Ηνωμένα Έθνη ήδη από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι ο διεθνής οργανισμός των 198 κρατών-μελών είναι αναποτελεσματικός και χρήζει μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα υιοθέτησε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» , μιας πρωτοβουλίας που, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής από πολλούς ηγέτες, εν μέσω ανησυχιών ότι σχεδιάστηκε για να υποκαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης θα επιβλέπει ουσιαστικά τα Ηνωμένα Έθνη και θα διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου. «Θα ενισχύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Θα φροντίσουμε οι εγκαταστάσεις τους να είναι σε καλή κατάσταση… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν βιώσιμα».

