Οι «Φρουροί της Επανάστασης» ισχυρίζονται ότι χτύπησαν τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων καίγεται στα Στενά του Ορμούζ μετά από πλήγμα που δέχθηκε από δύο drones.

Πρόκειται για είδηση που μεταδώθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το συγκεκριμένο στενό είναι μία από τις πιο ζωτικής σημασίας οδούς εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, συνδέοντας τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπος του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

