Το βιτριόλικο σχόλιο του Στίβεν Κινγκ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ανταρσία της Wagner

Βιτριολικό ήταν το σχόλιο του Στίβεν Κινγκ, θρυλικού συγγραφέα βιβλίων τρόμου που έγιναν κλασικές ταινίες, κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ανταρσία της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν. Η μισθοφορική παρακρατική ομάδα Wagner προελαύνει, χωρίς να συναντά μεγάλη αντίσταση, στη Μόσχα.

«Ο Πούτιν έσπειρε τον άνεμο.



»Τώρα πρέπει να θερίσει τον ανεμοστρόβιλο.



»Ζήτω η Ουκρανία!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός συγγραφέας το βράδυ της Παρασκευής ο Κινγκ στο Twitter λίγο μετά την είδηση της ανταρσίας του Πριγκόζιν.



Putin sowed the wind.

Now he must reap the whirlwind.

Slava Ukraini!