Η Amazon Web Services (AWS) ανέφερε ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «χτυπήθηκαν άμεσα» από επιθέσεις με drones στην περιοχή.

Μια άλλη εγκατάσταση στο Μπαχρέιν χτυπήθηκε μετά από επιθέσεις με drones, ανέφερε επίσης η AWS.

Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί κέντρα δεδομένων και ψηφιακές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «δομικές ζημιές» και «διακοπή ρεύματος» στις υποδομές της, σημειώνει το BBC.

Τα κέντρα δεδομένων αποθηκεύουν και επεξεργάζονται πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως ιστότοποι και διαδικτυακές εφαρμογές σε μια περιοχή. Οποιαδήποτε ζημιά σε τέτοιες εγκαταστάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές.

Η AWS προέτρεψε τους πελάτες της στη Μέση Ανατολή να δημιουργήσουν αμέσως αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους και να μεταφέρουν τα συστήματά τους σε πλατφόρμες AWS στις ΗΠΑ, την Ασία, την Ευρώπη ή αλλού, δεδομένης της «απρόβλεπτης» κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

