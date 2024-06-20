Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Εξαιρετικά ανησυχητική» η πιθανότητα παράδοσης όπλων στη Β. Κορέα από τη Ρωσία

Θα αποσταθεροποιήσει την κορεατική χερσόνησο, φυσικά, και δυνητικά, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Στέιτ_Ντιπάρτμεντ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι η πιθανότητα η Ρωσία να παραδώσει όπλα στη Βόρεια Κορέα είναι «εξαιρετικά ανησυχητική».

«Θα αποσταθεροποιήσει την κορεατική χερσόνησο, φυσικά, και δυνητικά... παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που η ίδια η Ρωσία έχει υποστηρίξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Μάθιου Μίλερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Κορέα Ρωσία Στέιτ Ντιπάρτμεντ ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark