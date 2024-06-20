Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι η πιθανότητα η Ρωσία να παραδώσει όπλα στη Βόρεια Κορέα είναι «εξαιρετικά ανησυχητική».

«Θα αποσταθεροποιήσει την κορεατική χερσόνησο, φυσικά, και δυνητικά... παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που η ίδια η Ρωσία έχει υποστηρίξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Μάθιου Μίλερ.

Πηγή: skai.gr

