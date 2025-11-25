Ιταλία: Πολιτική έριδα για τη βία κατά γυναικών

Η σημερινή διεθνής ημέρα αφιερωμένη στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι πρώτο θέμα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. «Σε όλη τη δημόσια και ιδιωτική ζωή, στα σπίτια, στους χώρους εργασίας και στις πόλεις, η καθιέρωση της αρχής της ισότητας καθυστερεί, περιορίζοντας την αυτονομία των γυναικών, με αρνητικές συνέπειες για την ασφάλειά τους και για την πρόοδο όλης της κοινωνίας», υπογράμμισε ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.



Η ιταλική βουλή πριν από λίγες ημέρες ψήφισε σημαντικό νόμο, βάσει του οποίου η συναίνεση των γυναικών προς τους συντρόφους τους πρέπει να είναι «ελεύθερη, επίκαιρη και σαφής», διαφορετικά πρόκειται για σεξουαλική βία. Κάτι που ισχύει και για τα παντρεμένα ζευγάρια και θεωρείται βασικής σημασίας για την πρόοδο της κοινωνίας.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν έντονες ιδεολογικές συγκρούσεις: η Ιταλίδα υπουργός αρμόδια για θέματα οικογένειας, Εουτζένια Ροτσέλα, δήλωσε ότι «τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η σεξουαλική παιδεία στα σχολεία δεν μειώνει τον αριθμό των γυναικοκτονιών», με αναφορά στο παράδειγμα της Σουηδίας. Η ιταλική αντιπολίτευση αντέδρασε, θεωρώντας απαράδεκτη και οπισθοδρομική τη συγκεκριμένη θέση. Πολλοί ειδικοί, από την πλευρά τους, εξήγησαν ότι στη Σουηδία και σε πολλές βόρειες χώρες η κοινωνική πρόοδος επιτρέπει σε περισσότερες γυναίκες να καταγγέλλουν παρενοχλήσεις και βίαιες συμπεριφορές.



Ο δε Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, θέλησε να πάρει θέση, δηλώνοντας ότι η βία κατά των γυναικών συνδέεται με τη θεωρία του Δαρβίνου, «διότι η φύση έδωσε στα αγοράκια περισσότερη μυϊκή δύναμη απ' ό,τι στα κοριτσάκια». Μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Νόρντιο εξήγησε ότι «εννοούσε πως η βία των ανδρών έχει πολύ βαθιές ρίζες και πρέπει να καταπολεμηθεί σε επίπεδο κουλτούρας».

Μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

Στην Ιταλία πάντως, μετά από σχετική απόφαση, πρόκειται να εντατικοποιηθούν τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Για τα γυμνάσια, θα χρειάζεται η γραπτή συναίνεση των γονέων.



«Ζητάμε ενημέρωση, παιδεία, αυτογνωσία ανδρών και γυναικών. Ώστε όλες οι γυναίκες να νιώθουν πιο δυνατές και να ξέρουν ότι μπορούν να καταγγείλουν κάθε μορφή βίας, διότι χαίρουν πραγματικής υποστήριξης», δηλώνουν τα μέλη της ιταλικής φεμινιστικής οργάνωσης «Non una di meno» (Ούτε μία λιγότερη). Mε την επίγνωση, πιθανότατα, ότι σε μια προηγμένη και ώριμη κοινωνία, η ελευθερία των γυναικών συνδέεται και με την αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών που κάποιοι συνεχίζουν να θεωρούν «εύκολους στόχους»: από τους μετανάστες, μέχρι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Πηγή: Deutsche Welle

