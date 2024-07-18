Μεταναστευτικό: Ψηλά στην ατζέντα Στάρμερ στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην τέταρτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) στην κομητεία Όξφορντσιρ του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύνοδος θα συγκεντρώσει στην ειδικά διαμορφωμένη ιστορική έπαυλη Blenheim Palace, χώρο γέννησης του Ουίνστον Τσώρτσιλ, περίπου 45 ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να συζητήσουν τα πιο φλέγοντα ζητήματα για τη γηραιά ήπειρο.

Για πρώτη φορά σε σύνοδο της EPC θα συμμετάσχουν επίσης το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Απούσα θα είναι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που διεκδικεί την επανεκλογή της και μεταξύ άλλων οι πρόεδροι Τουρκίας και Κύπρου.

Πέρα από δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας, θα διεξαχθούν ειδικές συζητήσεις επί τριών θεμάτων: τη μετανάστευση, την ενεργειακή ασφάλεια και διασυνδεσιμότητα, καθώς και την υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας.

Στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας θα συμμετάσχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και άλλους ηγέτες.

Οι προηγούμενες τρεις σύνοδοι της EPC είχαν διεξαχθεί στην Τσεχία, στη Μολδαβία και στην Ισπανία.

Ο οικοδεσπότης κ. Στάρμερ θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να απευθυνθεί προς όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, μετά από τις επαφές που είχε με ορισμένους στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, μόλις λίγες ημέρες μετά από την ανάδειξή του στην εξουσία.

Όπως δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, η σύνοδος αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της στενότερης σχέσης του Ην. Βασιλείου με τους Ευρωπαίους γείτονες.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο σερ Κιρ θα βάλει το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των συνόρων στην καρδιά της επανεκκίνησης της σχέσης του Λονδίνου με την Ευρώπη. Θα πει πως το μέγεθος των προκλήσεων για την ήπειρο σημάνει ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά. «Τα επικίνδυνα ταξίδια με μικρές λέμβους υπονομεύουν την ασφάλεια των συνόρων μας και βάζουν σε κίνδυνο ζωές. Εγκληματικές συμμορίες διακινητών βγάζουν εκατομμύρια. Θα εργαστούμε σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στην πηγή», αναμένεται να πει ο Βρετανός ηγέτης.

Θα δεσμευτεί στην παροχή βοήθειας προς τους Ευρωπαίους εταίρους για την πάταξη της οργανωμένης παράνομης μετανάστευσης και των συμμοριών διακινητών, μέσω συνεργασίας με τη Europol, τη Frontex και κράτη μέλη.

Ο κ. Στάρμερ θα επισημάνει πως φέτος υπολογίζεται πως 380.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει μέσω παράνομων οδών στην ΕΕ, μια ετήσια αύξηση της τάξης του 17%. Το 41% αυτών των αφίξεων έγινε με λέμβους στην κεντρική Μεσόγειο, το 26% μέσω χερσαίων περασμάτων στα Βαλκάνια και το 16% μέσω της ανατολικής Μεσογείου.

Σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, η νέα κυβέρνηση υπόσχεται ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και των αποφάσεων επαναπατρισμού.

Ο κ. Στάρμερ θα συμμετάσχει στο τραπέζι συζήτησης περί μετανάστευσης μαζί με τους ηγέτες από την Ιταλία, την Αλβανία, τη Γερμανία, τη Μάλτα, τη Δανία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Σλοβακία.

