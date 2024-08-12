Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στο λιμάνι της Νάπολης

Η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη Νάπολη επρόκειτο να διατεθεί  σε διάφορες πόλεις της χώρα

Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στο λιμάνι της Νάπολης

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση 188 κιλών κοκαΐνης, η οποία είχε μοιραστεί σε 163 πακέτα και προερχόταν από τη Χιλή.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό πλοίο, στο λιμάνι της Νάπολης και τα ναρκωτικά βρίσκονταν μέσα σε κοντέινερ που, όπως έγινε γνωστό, θα έπρεπε να περιέχει αποξηραμένα δαμάσκηνα.

Από τις έρευνες των ιταλικών αρχών προέκυψε ότι το οργανωμένο έγκλημα επρόκειτο να επιχειρήσει να διαθέσει αυτήν τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε διάφορες πόλεις της χώρας, τον Δεκαπενταύγουστο και τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με έναν πρώτο υπολογισμό, η κοκαΐνη που κατασχέθηκε στη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, είναι αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κοκαΐνη Νάπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark