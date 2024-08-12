Fox News: Το Ιράν μπορεί να επιτεθεί στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 ώρες

Μέσα στο επόμενο 24ωρο μπορεί να εξαπολύσει το Ιράν την επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Σύμφωνα με πληροφορίες που υποστηρίζει ότι έχει στη διάθεσή του το Fox News, το Ιράν και οι ένοπλες ομάδες που στηρίζει (Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθι) αναμένεται να ενεργοποιήσουν το σχέδιο μαζικής επίθεσης στο Ισραήλ, ως «απάντηση» στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, πριν από λίγες ημέρες στο έδαφος του Ιράν.

Οι δυτικές δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα στηρίξουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ, ενώ αρχηγοί ευρωπαϊκών κρατών κάλεσαν τις ηγεσίες του Ισραήλ και της Χαμάς να μην αποσυρθούν από τις συνομιλίες για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

