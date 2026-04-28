Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ απέφυγε σήμερα την έναρξη κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσιγκτον, μια υπόθεση που ταλανίζει εδώ και μήνες τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο ηγέτης των Εργατικών, που ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024, δυσκολεύεται να βάλει τέλος στην πολύμηνη διαμάχη, η οποία ξεκίνησε από την απόφασή του να διορίσει τον Μάντελσον, ένα κορυφαίο αλλά αμφιλεγόμενο στέλεχος του κόμματος, στη θέση του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Στάρμερ κατηγορείται από ορισμένους βουλευτές ότι είπε ψέματα στη Βουλή των Κοινοτήτων όταν διαβεβαίωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τον διορισμό αυτόν. Η αντιπολίτευση τον έχει καλέσει να παραιτηθεί.

Σήμερα, έπειτα από πεντάωρη συζήτηση, οι βουλευτές καταψήφισαν την πρόταση έναρξης κοινοβουλευτικής έρευνας για το εάν ο πρωθυπουργός παραπλάνησε το Κοινοβούλιο.

Η πρόταση κατατέθηκε από την αρχηγό της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, για την οποία είναι «προφανές» ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον «δεν ήταν ορθές». Είχε πάντως ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί, δεδομένης της ευρείας πλειοψηφίας των Εργατικών στο κοινοβούλιο (403 βουλευτές σε σύνολο 650). Ωστόσο, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας —223 υπέρ της πρότασης και 335 κατά— σημαίνει ότι ένας αριθμός Εργατικών βουλευτών υποστήριξε την πρόταση, δείγμα της αυξανόμενης δυσαρέσκειας προς τον Κιρ Στάρμερ μέσα στο ίδιο του το κόμμα.

Η βουλευτής Έμα Λιούελ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η οδηγία που έδωσε η κυβέρνηση για καταψήφιση της πρότασης «τροφοδότησε την τρομερή εντύπωση ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να κρυφτεί».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός είχε προσπαθήσει να συσπειρώσει την ομάδα του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών, καλώντας τους να «παραμείνουν ενωμένοι».

Ο Στάρμερ κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι με αυτήν την πρόταση επιδίωκε να τους επιφέρει «πολιτικό πλήγμα» εννέα ημέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στις οποίες οι Εργατικοί απειλούνται τόσο από το αντιμεταναστευτικό, ακροδεξιό κόμμα Reform UK όσο και από τους Πράσινους, στα αριστερά.

Ο τελευταίος πρωθυπουργός για τον οποίο είχε συσταθεί εξεταστική κοινοβουλευτική επιτροπή ήταν ο συντηρητικός Μπόρις Τζόνσον, για το σκάνδαλο των πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία εν μέσω της πανδημίας της Covid-19. Ο Τζόνσον παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα του το 2023, πριν ανακοινωθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής.

Το πρωί, ο πρώην προσωπάρχης του Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, που είχε προτείνει τον διορισμό του Μάντελσον –και στο μεταξύ παραιτήθηκε– κατέθεσε σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Διαβεβαίωσε ότι δεν ζήτησε από στελέχη του Φόρεϊν Όφις να μην τηρήσουν τις διαδικασίες όταν ερευνούσαν το παρελθόν του.

Ο Στάρμερ απέλυσε τον Μάντελσον αφότου αποκαλύφθηκε η φιλική σχέση του με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή. Η βρετανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του γιατί φέρεται ότι παρέδωσε «ευαίσθητα» έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή την εποχή που ήταν υπουργός, μεταξύ 2008-10.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

