Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για τη Βρετανία μετά από δύο δεκαετίες κρίσεων, και υποσχέθηκε να ενισχύσει την οικονομία και τον στρατό της χώρας για να ανταπεξέλθει σε έναν πιο «ασταθή και επικίνδυνο» κόσμο.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία διαρκεί έξι εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι η Τεχεράνη αίρει τον σχεδόν καθολικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει τη χειρότερη διακοπή στον ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κρίση, η οποία έχει ήδη αυξήσει τις τιμές των καυσίμων στη Βρετανία και αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πληθωρισμό και οικονομική αναστάτωση, έπρεπε να γίνει «μια γραμμή στην άμμο» για τη χώρα.

«Η Βρετανία πλήττεται από κρίσεις εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες», έγραψε στην εφημερίδα Guardian, αναφέροντας το παγκόσμιο οικονομικό κραχ του 2008 και τη λιτότητα που ακολούθησε, το Brexit, την πανδημία COVID και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει τώρα να γίνει μια γραμμή στην άμμο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα βγούμε από αυτή την κρίση θα μας καθορίσει όλους για μια γενιά. Και αντί να ελπίζουμε στην επιστροφή στον κόσμο του 2008, θα χαράξουμε μια νέα πορεία για τη Βρετανία – μια πορεία που θα ενισχύει την ενέργειά μας, την άμυνά μας και την οικονομική μας ασφάλεια σε μια νέα εποχή».

Ο Στάρμερ επιδιώκει να αναζωογονήσει την πολιτική του τύχη

Ο Στάρμερ έγινε πρωθυπουργός το 2024 μετά από μια σαρωτική εκλογική νίκη του Εργατικού Κόμματος, αλλά δυσκολεύεται να εφαρμόσει τις αλλαγές που υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους, λόγω των στενών δημόσιων οικονομικών, των εσωκομματικών συγκρούσεων και της παγκόσμιας αστάθειας.

Το κόμμα του έχει μείνει πίσω από το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK, υπό την ηγεσία του Νάιτζελ Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις ενόψει των επόμενων εκλογών της χώρας που αναμένονται το 2029.

Ωστόσο, το βρετανικό κοινό έχει υποστηρίξει ευρέως την απόφασή του να μην συμμετάσχει στην επιθετική δράση του Τραμπ κατά του Ιράν - προς μεγάλη δυσαρέσκεια του Τραμπ.

Ο Στάρμερ, επιδιώκοντας να το εκμεταλλευτεί αυτό, δήλωσε ότι η προσέγγισή του στην ανταπόκριση στις επιπτώσεις της κρίσης του Ιράν έχει τις ρίζες της στην αναβίωση των βρετανικών εθνικών συμφερόντων και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας.

«Δεν θα κοιτάξουμε πίσω. Δεν θα στοχεύσουμε στην αναπαραγωγή των συνθηκών ενός κόσμου που μας έχει πλέον προσπεράσει, και θα χτίσουμε μια Βρετανία που είναι ισχυρότερη, πιο ασφαλής και πιο ανθεκτική», δήλωσε.

«Αυτό απαιτεί αυτή η στιγμή: και η Βρετανία δεν θα παρεκκλίνει από την πορεία της».

Πηγή: skai.gr

