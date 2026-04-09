Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε εκεχειρία στην Ουκρανία με αφορμή το Πάσχα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 16:00 ώρα Μόσχας στις 11 Απριλίου και θα διαρκέσει έως το τέλος της ημέρας στις 12 Απριλίου, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Με απόφαση του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενόψει της επικείμενης ορθόδοξης γιορτής του Πάσχα, κηρύσσεται εκεχειρία από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της ημέρας της 12ης Απριλίου 2026», αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στο Κρεμλίνο επισήμαναν επίσης ότι η Ρωσία προσδοκά ότι η Ουκρανία θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μόσχας με την εκεχειρία το Πάσχα. «Εκτιμούμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας [με την πασχαλινή εκεχειρία]», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να σταματήσουν τις εχθροπραξίες σε όλες τις περιοχές κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εκεχειρίας στις 11-12 Απριλίου, αλλά να είναι έτοιμες να αποτρέψουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια του εχθρού», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Αναμένεται αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.

Πηγή: skai.gr

