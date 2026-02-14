Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστης
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 21 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστης.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 21 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστης.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς και άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η ουγγρική αστυνομία.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βουδαπέστη Ουγγαρία Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark