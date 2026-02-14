- Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 21 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστης.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.
Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς και άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η ουγγρική αστυνομία.
Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας
