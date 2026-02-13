Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ξένες κυβερνήσεις κοστίζουν στους Αμερικανούς φορολογούμενους εκατομμύρια δολάρια - κατά καιρούς περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά άτομο που αποστέλλεται εκτός χώρας - και αποφέρουν μικρό όφελος, σύμφωνα με μελέτη των Δημοκρατικών της Γερουσίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ο Τραμπ στοχεύει στην απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ και η κυβέρνησή του έχει επιδιώξει να εντείνει τις απελάσεις μεταναστών ακόμα και σε (τρίτες) χώρες που δεν είναι η χώρα προέλευσής τους.

Σύμφωνα με το Reuters, oι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ανέφεραν στην έκθεσή τους ότι το συνολικό κόστος των απελάσεων σε τρίτες χώρες είναι άγνωστο, αλλά υπολογίζεται ότι περισσότερα από 32 εκατομμύρια δολάρια έχουν σταλεί απευθείας σε πέντε χώρες - την Ισημερινή Γουινέα, τη Ρουάντα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Εσουατίνι και το Παλάου.

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι πέντε χώρες έλαβαν μόνο περίπου 300 υπηκόους τρίτων χωρών - 250 εκ των οποίων Βενεζουελάνοι που στάλθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ - από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους οποίους οι περισσότεροι έχει ήδη επιστρέψει ή πρόκειται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, ανέφερε η έκθεση.

Σε ένα παράδειγμα που αναφέρεται, ένας Τζαμαϊκανός στάλθηκε στο Εσουατίνι με κόστος άνω των 181.000 δολαρίων, παρά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου ότι έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εβδομάδες αργότερα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς πίσω στην Τζαμάικα, επίσης με έξοδα των ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα δήλωσε ότι ποτέ δεν έφερε αντίρρηση στην επιστροφή του στην πατρίδα του, σύμφωνα με την έκθεση.

Ανησυχητική η πρακτική της κυβέρνησης Τραμπ να απελαύνει άτομα σε τρίτες χώρες

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε: «Ολόκληρη η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για να υλοποιήσει νόμιμα την εντολή του Προέδρου Τραμπ να επιβάλει τον ομοσπονδιακό νόμο περί μετανάστευσης και να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη μαζική εκστρατεία απέλασης παράνομων μεταναστών στην ιστορία».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων αποτέλεσε κεντρική προεκλογική υπόσχεση στην επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για την επανεκλογή του το 2024 και ότι «απελευθερώνει πόρους, αναζωογονεί ευκαιρίες και αποκαθιστά την ασφάλεια».

Η έκθεση των 30 σελίδων δημοσιεύθηκε από τη γερουσιαστή Jeanne Shaheen, κορυφαία Δημοκρατική στην επιτροπή εξωτερικών σχέσεων, και υπογράφηκε επίσης από τους Δημοκρατικούς της επιτροπής Chris Coons, Chris Murphy, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tammy Duckworth και Jacky Rosen.

«Αυτή η έκθεση σκιαγραφεί την ανησυχητική πρακτική της κυβέρνησης Τραμπ να απελαύνει άτομα σε τρίτες χώρες — μέρη με τα οποία αυτά τα άτομα δεν έχουν καμία σχέση — με μεγάλο κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο και εγείρει σοβαρά ερωτήματα», δήλωσε η Shaheen.

Οι επικριτές λένε ότι η πολιτική απέλασης του Τραμπ σε τρίτες χώρες στοχεύει να πυροδοτήσει φόβο μεταξύ των μεταναστών και να τους ενθαρρύνει να «αυτοαπελαθούν» στις χώρες καταγωγής τους εάν βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή να αποθαρρύνει τους πιθανούς μελλοντικούς μετανάστες να μπουν στη χώρα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα σχέδιά της ή τις συμφωνίες της με τρίτες χώρες για την αποδοχή μεταναστών που έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Πολλά άτομα απελαύνονται στις χώρες καταγωγής τους παρά τους φόβους πολιτικών διώξεων στις πατρίδες τους. Σε αυτά περιλαμβανόταν μια γυναίκα από τη Σιέρα Λεόνε που στάλθηκε αρχικά στην Γκάνα και στη συνέχεια επέστρεψε βίαια στην πατρίδα της από εκεί, παρά το γεγονός ότι ένας Αμερικανός δικαστής είχε εγκρίνει το αίτημά της να πάει αλλού.

Η έκθεση των Δημοκρατικών ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διεξάγει επακόλουθη εποπτεία στη χρήση των κεφαλαίων των φορολογουμένων, ακόμη και σε κυβερνήσεις που έχουν ιστορικό διαφθοράς και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έκθεση καλύπτει τις συμφωνίες και τις απελάσεις που έγιναν από τρίτες χώρες έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, ενώ αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει περισσότερες συμφωνίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.