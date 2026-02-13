Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για μια πολυεθνική αμυντική πρωτοβουλία, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των προμηθειών οπλικών συστημάτων.

Στόχος του σχεδίου, το οποίο σύμφωνα με τους Financial Times θα παρουσιαστεί επίσημα στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, είναι η δραστική μείωση του κόστους επανεξοπλισμού, την ίδια ώρα που το Λονδίνο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "SAFE".

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από την υπουργό οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και εναρμόνιση των προδιαγραφών του στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κόστος για την ενίσχυση της στρατιωτικής του ισχύος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Η βρετανική κυβέρνηση διερευνά πιθανούς τρόπους για την κάλυψη ενός χρηματοδοτικού κενού στην άμυνα της χώρας, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 28 δισεκατομμύρια λίρες την επόμενη δεκαετία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.