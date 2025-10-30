Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο ανεξάρτητος σύμβουλός του σε θέματα δεοντολογίας εξετάζουν τις νέες πληροφορίες που έλαβαν σχετικά με το συμφωνητικό ενοικίασης του σπιτιού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην υπουργό.

Ο εκπρόσωπος είπε σε δημοσιογράφους ότι «προέκυψαν νέες πληροφορίες» αφού ελέγχθηκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε και έστειλε ο σύζυγος της Ριβς, λίγες ώρες αφότου εκείνη ζήτησε γραπτώς συγγνώμη από τον Στάρμερ για το «ακούσιο σφάλμα» της, δηλαδή ότι δεν αιτήθηκε ειδική άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο Λονδίνο.

«Πλέον έχουν περάσει (σ.σ. οι πληροφορίες) στον πρωθυπουργό και τον ανεξάρτητο σύμβουλό του. Θα ήταν ανάρμοστο να το σχολιάσω περαιτέρω», είπε ο εκπρόσωπος

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Στάρμερ εμπιστεύεται πλήρως την υπουργό Οικονομικών. Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου και έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν θα τον παρουσιάσει η Ριβς.

Νωρίτερα ο Στάρμερ υποστήριξε ότι, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, μια συγγνώμη αρκούσε για να λυθεί το ζήτημα, απορρίπτοντας τις προτροπές για διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της Ριβς.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

