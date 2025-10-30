Εκατοντάδες χιλιάδες Ρουμάνοι από ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό, σπεύδουν από την Κυριακή να επισκεφθούν τον καθεδρικό ναό στο Βουκουρέστι, καθώς άνοιξε τις πύλες του έπειτα από 15 χρόνια κατασκευής.

Το νέο κτίριο θα αποτελέσει την έδρα της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε έναν πολύ μικρότερο πατριαρχικό καθεδρικό ναό που χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το κέντρο του Βουκουρεστίου.

Η εικονογραφία με ψηφιδωτά του νέου καθεδρικού ναού καθαγιάστηκε την Κυριακή σε τελετή υπό την ηγεσία του πνευματικού ηγέτη των Ορθοδόξων όλου του κόσμου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και του Ρουμάνου Πατριάρχη Δανιήλ.

Τα σχέδια για έναν εθνικό καθεδρικό ναό ανάγονται σε περισσότερο από έναν αιώνα πριν, μετά την ανεξαρτησία της Ρουμανίας, αλλά ναυάγησαν επανειλημμένα εξαιτίας δύο παγκοσμίων πολέμων, δεκαετιών άθεης κομμουνιστικής διακυβέρνησης και μιας εύθραυστης μεταβατικής περιόδου πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ό,τι δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε 126 χρόνια, επιτεύχθηκε τα τελευταία 15», δήλωσε ο ιερέας Αντριάν Αγάκι, εκπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου.

Ο Αγάκι ανέφερε ότι έως και 40.000 προσκυνητές μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τον καθεδρικό ναό και ότι η εκκλησία υπολογίζει πως εκατοντάδες χιλιάδες θα περάσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας από το ιερό. Ο καθεδρικός ναός έχει ύψος 127 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει 5.000 πιστούς στο εσωτερικό του και δεκάδες χιλιάδες στον εξωτερικό προαύλιο χώρο.

Χωροθετημένος πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου, το οποίο ανεγέρθηκε επί κομμουνισμού με την κατεδάφιση ή μετακίνηση ολόκληρων συνοικιών και εκκλησιών, ο καθεδρικός ναός έχει κοστίσει έως τώρα περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από δημόσιους πόρους, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στους επικριτές του.

Η εκκλησία διατηρεί σημαντική επιρροή, καθώς παραμένει ένας από τους πλέον αξιόπιστους θεσμούς στη συντηρητική κοινωνικά χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων, το 85% των οποίων δηλώνουν Ορθόδοξοι.

