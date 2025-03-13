O Στάρμερ καταργεί το NHS England: Απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας

Καταργείται από τον Κιρ Στάρμερ το NHS England, καθώς όπως δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στόχος του είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επαναφέρει τη διοίκησή του «εκ νέου σε δημοκρατικό έλεγχο».

Η Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με το skynews, είπε ότι το κλείσιμο θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, ενώ οι Τόρις, που είχαν αρχικά ιδρύσει τον εν λόγω οργανισμό, καλωσόρισαν την ιδέα.

Η κατάργηση του NHS England συνεπάγεται την περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας υποστηρίζει ότι είχε γίνει ακριβότερο χωρίς συγχρόνως να παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα. Πλέον, συγχωνεύεται με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (DHSC) το οποίο διοικείται από τον Γουές Στρίτινγκ, υπουργό Υγείας.

O Στάρμερ προχώρησε στην εξαγγελία "σοκ", όπως τη χαρακτηρίζουν βρετανικά μέσα, κατά την ομιλία του την Πέμπτη για τη μεταρρύθμιση του κράτους.

«Σήμερα καταργούμε τον μεγαλύτερο ημικρατικό οργανισμό στον κόσμο», δήλωσε στη συνέχεια ο Γουές Στρίτινγκ, αναφερόμενος στο NHS England, το οποίο απασχολεί 15.000 ανθρώπους. Το βρετανικό σύστημα υγείας στο σύνολό του απασχολεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, κυρίως μέσω 220 υγειονομικών ιδρυμάτων.

Τι είναι το NHS England

Το NHS England, είναι ο Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2013 από τον πρώην υπουργό Υγείας των Τόρις, Andrew Lansley, για να δώσει στο βρετανικό σύστημα Υγείας μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία - με την πρόθεση, όμως, να λειτουργεί σε «απόσταση αναπνοής» από την κυβέρνηση. Ηταν επίσης υπεύθυνο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας και τη διασφάλιση της σχέσης ποιότητας/τιμής.

Ο ιστότοπός του αναφέρει ότι έχει ένα «ευρύ φάσμα θεσμοθετημένων λειτουργιών, αρμοδιοτήτων και ρυθμιστικών εξουσιών», οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνεργασία με την κυβέρνηση για τη συμφωνία χρηματοδότησης και προτεραιοτήτων για το βρετανικό σύστημα Υγείας (NHS) και την επίβλεψη της παροχής ασφαλών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Το NHS England απασχολoύσε περίπου 15.000 άτομα.

Γιατί ο Κιρ Σταρμερ το καταργεί

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παρουσίασε την εν λόγω κίνηση ως μια άσκηση εξοικονόμησης κόστους και μείωσης της γραφειοκρατίας, η οποία αφενός θα δώσει και πάλι τον έλεγχο της περίθαλψης στους υπουργούς και αφετέρου θα ωφελήσει τους ασθενείς. «Δεν καταλαβαίνω γιατί οι αποφάσεις σχετικά με ποσό ύψους 200 δισ. λιρών που προέρχεται από τα χρήματα των φορολογουμένων για κάτι τόσο θεμελιώδες για την ασφάλειά μας όπως το NHS θα πρέπει να λαμβάνονται από ένα ανεξάρτητο όργανο, το NHS England», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν και θα έπρεπε να δαπανηθούν σε νοσηλευτές, γιατρούς, επεμβάσεις, ραντεβού με γενικούς γιατρούς κ.ά.

Αυτή η κίνηση θα επαναφέρει το NHS «στην καρδιά της κυβέρνησης όπου ανήκει», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας στο ανατολικό Γιορκσάιρ την Πέμπτη, «επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί στους ασθενείς, με λιγότερη γραφειοκρατία και με περισσότερα χρήματα για νοσηλευτές», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το NHS θα «επανεστιάσει την προσοχή του» στη μείωση του χρόνου αναμονής στο νοσοκομείο.

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε: «Αυτό είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της καταστροφικής αναδιοργάνωσης του 2012, που οδήγησε στους μεγαλύτερους χρόνους αναμονής, τη χαμηλότερη ικανοποίηση των ασθενών και το πιο ακριβό NHS στην ιστορία».

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα

Το NHS England θα επανέλθει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Το υπουργείο είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα αντιστρέψουν την αναδιοργάνωση του NHS του 2012 «η οποία δημιούργησε δυο στρώματα γραφειοκρατίας χωρίς σαφείς γραμμές λογοδοσίας».

Τι σημαίνει δυο στρώματα γραφειοκρατίας

Το NHS England δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, αρχικά με την ονομασία NHS Commissioning Board. Έκτοτε, τόσο ο εν λόγω Οργανισμός όσο και το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (DHSC) είχαν ομάδες εργαζομένων οι οποίες λίγο πολύ έκαναν το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, και το NHS England αλλά και το DHSC είχαν και τα δυο από μια ειδική ομάδα για να καλύπτουν διαφορετικούς τομείς περίθαλψης, όπως οι υπηρεσίες γενικής ιατρικής, η ψυχική υγεία και η επείγουσα περίθαλψη (υπηρεσίες ασθενοφόρων).

Ο Στάρμερ ανέφερε τα προαναφερθέντα παραδείγματα επικαλύψεων, στην προσπάθειά του να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του NHS: «Είναι καλή ιδέα για την πρώτη γραμμή του NHS να απαλλαγούμε από δύο ομάδες επικοινωνιών, δύο ομάδες στρατηγικής, δύο ομάδες πολιτικής, όπου οι άνθρωποι ουσιαστικά κάνουν το ίδιο πράγμα; Ναι, είναι».

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραιτήθηκαν μέρες πριν

Λίγες μέρες πριν από τις ανακοινώσεις του Στάρμερ, το NHS England είπε ότι τρία ηγετικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα αποχωρήσουν στο τέλος του μήνα.

Ο Οικονομικός Διευθυντής Τζούλιαν Κέλι, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του NHS, Έμιλυ Λόουσον, και ο επικεφαλής παράδοσης και εθνικός διευθυντής εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου, Στιβ Ράσελ, θα αποχωρήσουν από τους ρόλους τους τις επόμενες εβδομάδες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του NHS England Amanda Pritchard -η οποία επίσης αποχωρεί- είπε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πήραν την απόφασή τους με βάση τις επερχόμενες αλλαγές στο μέγεθος και τη λειτουργία του Οργανισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.