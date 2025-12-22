Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό στο Μαϊάμι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη για μια «δίκαιη» και «διαρκή» ειρήνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο άνδρες «ξεκίνησαν κάνοντας μια ανασκόπηση των εξελίξεων στον πόλεμο στην Ουκρανία», προτού ο Στάρμερ ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις τρέχουσες ενέργειες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ωστόσο, όπως σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές, πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις κρύβεται η έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών. Η παρέμβαση του Στάρμερ είχε σαφή στόχο να υπενθυμίσει στον Τραμπ την ανάγκη να παραμείνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενεργοί στις συνομιλίες.

Στρέφοντας το βλέμμα στη Μέση Ανατολή, Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν εκτενώς την κατάσταση επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας. Η συνομιλία εστίασε στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Σημαντικό μέρος της ατζέντας κατέλαβε και η διπλωματική ενίσχυση των σχέσεων Λονδίνου και Ουάσινγκτον. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο Τραμπ για τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ στη θέση του νέου Βρετανού Πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος διορισμός αναμένεται να εμβαθύνει περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Κλείνοντας την επικοινωνία τους, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα και εξέφρασαν την προσδοκία τους να συνομιλήσουν εκ νέου σύντομα, από το νέο έτος.



Πηγή: skai.gr

