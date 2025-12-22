Τοκετός σε συνθήκες πολέμου: Γυναίκες και μωρά θύματα των παγκόσμιων συγκρούσεων

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε εμπόλεμες ζώνες, σε μαιευτικές κλινικές και νοσοκομεία, με στόχο το προσωπικό αλλά και τις έγκυες γυναίκες.

Έρευνα της εφημερίδας Guardian και στοιχεία της ΜΚΟ Insecurity Insight αποκαλύπτουν σχεδόν 300 καταγεγραμμένες επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις τα τελευταία τρία χρόνια και τουλάχιστον 119 περιστατικά άμεσων επιθέσεων σε νοσοκομεία και μαιευτικές κλινικές.

Οι περισσότερες επιθέσεις σημειώθηκαν στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν, όπου εκατοντάδες χιλιάδες έγκυες γυναίκες έχουν παγιδευτεί εν μέσω πολέμου.

Γυναίκες έχουν σκοτωθεί, τους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή έχουν αναγκαστεί να γεννήσουν σε μη ασφαλείς συνθήκες. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τουλάχιστον 68 μαίες, μαιευτήρες και γυναικολόγοι έχουν σκοτωθεί, 15 έχουν απαχθεί και 101 έχουν συλληφθεί, ακόμη και την ώρα του τοκετού.

Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρει ο Guardian, ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και τα θύματα θεωρείται πως είναι περισσότερα, καθώς σε πολλές περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, δεν υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία.

Πέρυσι, οι μισές γυναίκες που πέθαναν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού βρίσκονταν σε εμπόλεμες ζώνες. Η Σίχα Μπαχούς, εκτελεστική διευθύντρια του UN Women, ανέφερε: «Αυτά δεν είναι φυσικές συνέπειες του πολέμου. Είναι ένα μοτίβο αναπαραγωγής της βίας».

Εκτός από τις δολοφονίες γυναικών και ιατρικού προσωπικού, οι συγκρούσεις έχουν καταστρέψει μαιευτήρια και νοσοκομεία που παρείχαν φροντίδα σε νεογνά και μητέρες. Πέρα από τη φρίκη, οι επιθέσεις αυτές θα έχουν αποτύπωμα και στην υπογεννητικότητα και, συνεπώς, στη μείωση του πληθυσμού.

Γάζα

Στη Γάζα, για παράδειγμα, αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ ως «γενοκτονία». Ακόμη και μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, γιατροί στη Γάζα αναφέρουν ότι γυναίκες και παιδιά συνεχίζουν να πεθαίνουν λόγω της ανεπαρκούς περίθαλψης και εξαιτίας των ελλείψεων σε φάρμακα και εξοπλισμό.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για γυναίκες που γέννησαν στα ερείπια, δίπλα σε δρόμους, επειδή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε νοσοκομείο.

«Έχουμε δεχτεί πυραύλους και οβίδες που εκτοξεύτηκαν απευθείας στις πτέρυγες, τα χειρουργεία και τις πτέρυγες μαιευτικής», λέει ο δρ Αντνάν Ράντι, επικεφαλής των τμημάτων γυναικολογίας και μαιευτικής στο νοσοκομείο αλ-Αούντα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε πως οι IDF δεν στοχεύουν σκόπιμα τέτοιες εγκαταστάσεις και δεν επιδιώκουν να επηρεάσει το ποσοστό γεννήσεων στη Γάζα.

Ουκρανία

Από τις αρχές του 2022, τουλάχιστον 80 μαιευτήρια και κλινικές νεογνών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, οι τοκετοί πραγματοποιούνται σε υπόγεια μαιευτηρίων, με το άγχος των γυναικών κατά τη διάρκεια της γέννας, να προκαλεί επιπλοκές.

Στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, το μαιευτήριο έχει υποστεί ζημιές πέντε φορές από την έναρξη του πολέμου. «Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα», λέει ο επικεφαλής του μαιευτικού τμήματος, Πέτρο Μαρένκοβσκι. Η Μόσχα από την πλευρά της αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

Η Όλγα Μπουτένκο, ιατρική διευθύντρια μαιευτικής κλινικής στο Σούμι, αναφέρει: «Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επίθεση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Η αεροπορική άμυνα προσπαθεί να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές, αλλά αν έναν έαν drone καταρριφθεί, τα συντρίμμια μπορεί να πέσουν πάνω σε νοσοκομείο».

Για περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες που ζουν σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από περιοχές συγκρούσεων, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ασφάλειας, ενώ δεν υπάρχουν και διώξεις για εγκλήματα πολέμου.

Η έλλειψη λογοδοσίας έχει δημιουργήσει μια «κουλτούρα ατιμωρησίας», σχολιάζει η Παγιάλ Σαχ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΜΚΟ Physicians for Human Rights. «Οι επιθέσεις κατά της αναπαραγωγής μπορούν να θεωρηθούν πράξεις γενοκτονίας, καθώς εμποδίζουν τις γεννήσεις ή την επιβίωση μιας ομάδας».

Σουδάν

Στο Σουδάν, ο Guardian αναφέρρει πως στις 28 Οκτωβρίου 30 γυναίκες είχαν καταφύγει στο σαουδαραβικό μαιευτήριο στο Αλ Φασίρ, όταν ξεκίνησε σφαγή. Κάποιες γυναίκες είχαν μόλις γεννήσει, ενώ άλλες βρίσκονταν ακόμη σε τοκετό.

Ο 28χρονος τεχνικός εργαστηρίου Αμπντο-Ράμπο Αχμέτ, που εργαζόταν στο νοσοκομείο εκείνη τη νύχτα, ήταν ένας από τους λίγους επιζώντες.

«Άκουσα τις φωνές γυναικών και παιδιών να ουρλιάζουν. Σκότωναν όλους όσοι βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο. Όσοι από εμάς μπορούσαν να τρέξουν, το έκαναν», περιέγραψε.

Σε ένα από τα πιο φρικιαστικά περιστατικά της διετούς εμφύλιας σύρραξης, ένοπλοι των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (RSF) εισέβαλαν στο νοσοκομείο, σκοτώνοντας, σύμφωνα με αναφορές, περισσότερους από 460 ασθενείς και συνοδούς.

Μιανμάρ

Αντίστοιχα, στη Μιανμάρ, ιατρικά κέντρα έχουν βομβαρδιστεί και δεκάδες μαίες και ασθενείς έχουν συλληφθεί, σκοτωθεί ή τραυματιστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο φόβος αποτρέπει πολλές γυναίκες από το να γεννήσουν σε νοσοκομεία, αναγκάζοντάς τες να γεννούν στο σπίτι, χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια.

«Εάν τα μαιευτήρια αποτελούν σκόπιμο στόχο, αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη και ιδιαίτερα ανησυχητική τάση: τη χρήση βίας κατά των νοσοκομείων ως όπλο για τη διάδοση του φόβου και τη διάσπαση του κοινωνικού ιστού», αναφέρει ο Μάρτεν βαν ντερ Χέιτζντεν, ερευνητής στο London School of Hygiene and Tropical Medicine.

