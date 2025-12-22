Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Διαστάσεις χιονοστιβάδας λαμβάνει η διαμαρτυρία των ιδιοκτητών παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι έχουν κηρύξει «ανεπιθύμητους» τους βουλευτές του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, εκτιμάται ότι περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις έχουν πλέον απαγορεύσει την είσοδο σε στελέχη των Εργατικών, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των επιχειρηματικών φόρων.

Tο κλίμα οξύνθηκε περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, όταν η τοπική παμπ στην εκλογική περιφέρεια της υπουργού οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς προστέθηκε στη λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διαμαρτυρία «No Labour MPs» (Όχι Βουλευτές των Εργατικών).

Ο Άντι Λένοξ, διοργανωτής της εκστρατείας και ιδιοκτήτης παμπ στο Ντόρσετ, δήλωσε σύμφωνα με τους Times: «Το κίνημα είναι πλέον εθνικό, σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η καλύτερη εκτίμησή μας είναι ότι συμμετέχουν πάνω από 1.000 παμπ».

Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «το χτύπημα με τους φόρους ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Παλεύαμε για επιβίωση ήδη πριν από αυτό».

Στο «αντάρτικο» συμμετέχει και ο διάσημος παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, ο οποίος άνοιξε πρόσφατα μία παμπ στη φάρμα του. Ο Κλάρκσον ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι απαγορεύει την είσοδο σε όλους τους Εργατικούς βουλευτές, με μοναδική εξαίρεση τον Μάρκους Κάμπελ-Σάβουρς.

To be clear, I have banned all Labour MPs from my pub, except one: Markus Campbell Savours. He’s welcome any time.

And not just because the Labour Party has now sacked him. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 13, 2025

«Είναι ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή. Και όχι μόνο επειδή το Εργατικό Κόμμα τον απέπεμψε», έγραψε ο Κλάρκσον. Υπενθυμίζεται ότι ο Κάμπελ-Σάβουρς, βουλευτής του Πένριθ και Σόλγουεϊ, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το κόμμα επειδή καταψήφισε την επιβολή φόρου κληρονομιάς στην αγροτική γη, ένα θέμα που καίει τον αγροτικό κόσμο της Βρετανίας.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει αναταραχή στους κόλπους του κοινοβουλίου λίγο πριν τις γιορτές. Ο Τομ Χέιζ, βουλευτής των Εργατικών στο Μπόρνμουθ Ιστ, κατηγόρησε τους διαμαρτυρόμενους για διχασμό, δημοσιεύοντας βίντεο έξω από την τοπική του παμπ, η οποία του απαγόρευσε την είσοδο.

«Είναι περίοδος Χριστουγέννων, υποτίθεται ότι είναι εποχή χαράς, αλλά οι επιχειρήσεις με το αυτοκόλλητο "όχι Εργατικοί βουλευτές" υπονομεύουν την κουλτούρα συμπερίληψης», δήλωσε ο Χέιζ.

Η ένωση «UK Hospitality» προειδοποιεί ότι οι αλλαγές που προωθεί η υπουργός οικονομικών θα εκτοξεύσουν τους φόρους ακίνητης περιουσίας για τη μέση παμπ κατά 76%, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε λουκέτα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο οικονομικών υπεραμύνεται της πολιτικής του, τονίζοντας το πακέτο στήριξης ύψους 4,3 δισ. λιρών. «Χωρίς αυτή τη στήριξη, οι παμπ θα αντιμετώπιζαν αύξηση 45% στους συνολικούς λογαριασμούς τους το επόμενο έτος. Χάρη στα μέτρα μας, η αύξηση περιορίζεται στο 4%», αναφέρει η ανακοίνωση.

