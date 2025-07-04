Στάρμερ: Έχω καλή σχέση με τον Τραμπ - Σημείο σύνδεσης η σημασία της οικογένειας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε πως έχει οικοδομήσει μια προσωπική σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βασισμένη σε κοινές οικογενειακές αξίες.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο BBC Radio 4, παρά τις «διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες» μοιράζεται με τον Τραμπ κοινά σημεία αναφοράς, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στην επίτευξη μιας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Και για τους δύο, η οικογένεια έχει μεγάλη σημασία και αυτό αποτέλεσε σημείο σύνδεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ο Τραμπ επικοινώνησε μαζί του για να του εκφράσει τη στήριξή του μετά τον θάνατο του μικρότερου αδελφού του, Νικ Στάρμερ, ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Μιλήσαμε για τον αδελφό μου. Με ρώτησε για εκείνον. Νοιάστηκε πραγματικά», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η πρώτη τους συνομιλία έγινε όταν ο Τραμπ, τότε υποψήφιος πρόεδρος, είχε δεχτεί πυρά σε προεκλογική του συγκέντρωση. «Ήταν ένα τηλεφώνημα για να μάθω πώς ήταν, και ιδίως πώς είχε επηρεαστεί η οικογένειά του».

Ο Στάρμερ αρνήθηκε ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές αναδιπλώσεις στις μεταρρυθμίσεις της πρόνοιας οφείλονται στην υπερβολική ενασχόλησή του με τα διεθνή ζητήματα. Υπογράμμισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τις τελευταίες ημέρες «δύσκολες», αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η κυβέρνηση θα βγει πιο δυνατή» μετά από αυτή την περίοδο αναστοχασμού.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την ανάγκη ανάπτυξης στενών σχέσεων με παγκόσμιους ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι αυτό «είναι πάντα προς το εθνικό συμφέρον».

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι πριν αυτή επιτευχθεί, «έβλεπε την αγωνία στα πρόσωπα των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία», ενώ μετά τη συμφωνία «η ανακούφιση ήταν αισθητή».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι μια συζήτηση με τον πρόεδρο Μακρόν «με ένα ποτήρι κρασί» στο τρένο προς το Κίεβο άνοιξε τον δρόμο για νέα συμφωνία με την ΕΕ, η οποία – όπως ισχυρίστηκε – θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών τροφίμων στα βρετανικά σούπερ μάρκετ. «Αυτό είναι καλό για εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα», είπε.

Ο Στάρμερ αναμένεται να συναντηθεί ξανά με τον Γάλλο πρόεδρο την επόμενη εβδομάδα, κατά την επίσημη επίσκεψη του Μακρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ατζέντα θα κυριαρχήσει το ζήτημα των μικρών σκαφών που διασχίζουν τη Μάγχη, καθώς η κυβέρνηση έχει εκφράσει ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 20.000 άνθρωποι έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 μέσω μικρών σκαφών, αριθμός αυξημένος κατά 48% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.



Πηγή: skai.gr

