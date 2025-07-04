Λογαριασμός
Βίντεο με ισραηλινή βόμβα να χτυπάει αμάχους στην Τεχεράνη - Τα αυτοκίνητα εκτοξεύονται στον αέρα σαν παιχνίδια

Η βόμβα φαίνεται ότι έπεσε στον κυκλικό κόμβο Τατζρίς της Τεχεράνης κατά την τελική φάση της Επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων» σκοτώνοντας 18 αμάχους

Βίντεο από τη δραματική στιγμή που μια βόμβα μεγάλης ισχύος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να χτυπά πολιτικά οχήματα στο Ιράν, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους, ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Το βίντεο προκαλεί τρόμο, καθώς λόγω της ισχυρής έκρηξης τα αυτοκίνητα εκτοξεύονται στον αέρα σαν παιχνίδια, και σηκώνεται ένα μεγάλο σύννεφο από συντρίμμια.

Η βόμβα, που βιντεοσκοπήθηκε από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ότι έπεσε στον κυκλικό κόμβο Τατζρίς της Τεχεράνης κατά την τελική φάση της Επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων». 

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ-Ιράν, οι IDF δήλωσαν ότι κατέβαλαν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων εντός του Ιράν. Ωστόσο, ο πόλεμος σπάνια ακολουθεί σχέδια. Δύο βόμβες είχαν ως στόχο ένα κυβερνητικό κτίριο και η μία αστόχησε για λίγα μέτρα σκοτώνοντας πολλούς αμάχους αναφέρεται. 

Σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, ο κύριος στόχος  της βόμβας ήταν ένας σημαντικός αγωγός ύδρευσης. Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των IDF, με εντολή του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς, φέρεται να αγνόησαν τον υψηλό κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων και προχώρησαν στην επίθεση, η οποία σκότωσε 18 πολίτες.
 

