Βίντεο από τη δραματική στιγμή που μια βόμβα μεγάλης ισχύος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να χτυπά πολιτικά οχήματα στο Ιράν, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους, ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Το βίντεο προκαλεί τρόμο, καθώς λόγω της ισχυρής έκρηξης τα αυτοκίνητα εκτοξεύονται στον αέρα σαν παιχνίδια, και σηκώνεται ένα μεγάλο σύννεφο από συντρίμμια.

Η βόμβα, που βιντεοσκοπήθηκε από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ότι έπεσε στον κυκλικό κόμβο Τατζρίς της Τεχεράνης κατά την τελική φάση της Επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων».

CCTV footage has now been released showing a series of airstrikes carried out by the Israeli Air Force against a government building in the Iranian capital of Tehran during the closing days of Operation “Rising Lion”, which are now under investigation by the Israel Defense… pic.twitter.com/upm9RRoQMQ — OSINTdefender (@sentdefender) July 3, 2025

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ-Ιράν, οι IDF δήλωσαν ότι κατέβαλαν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων εντός του Ιράν. Ωστόσο, ο πόλεμος σπάνια ακολουθεί σχέδια. Δύο βόμβες είχαν ως στόχο ένα κυβερνητικό κτίριο και η μία αστόχησε για λίγα μέτρα σκοτώνοντας πολλούς αμάχους αναφέρεται.

Σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, ο κύριος στόχος της βόμβας ήταν ένας σημαντικός αγωγός ύδρευσης. Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των IDF, με εντολή του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς, φέρεται να αγνόησαν τον υψηλό κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων και προχώρησαν στην επίθεση, η οποία σκότωσε 18 πολίτες.



Πηγή: skai.gr

