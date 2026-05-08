Έρχονται τα «μυστικά» των UFO: Η κυβέρνηση Τραμπ ανοίγει τους φακέλους για εξωγήινη ζωή

Η συζήτηση γύρω από τα UFO και το ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινης ζωής επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των πολυσυζητημένων αρχείων που σχετίζονται με ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα και στρατιωτικές αναφορές πιλότων. Η πρώτη φάση των αποκαλύψεων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, σε μια κίνηση που εδώ και μήνες τροφοδοτεί σενάρια, θεωρίες συνωμοσίας αλλά και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από συνάντηση στον Λευκό Οίκο, στην οποία συμμετείχε ο βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ, μέλος της επιτροπής εποπτείας της Βουλής για τον αποχαρακτηρισμό ομοσπονδιακών μυστικών, τα πρώτα στοιχεία θα περιλαμβάνουν υλικό από στρατιωτικούς πιλότους, καθώς και τουλάχιστον ένα βίντεο σχετικό με θεάσεις «αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα». Όπως διευκρινίζεται, οι αποκαλύψεις δεν θα περιλαμβάνουν ακόμη τα 46 βίντεο UFO που το Κογκρέσο ζητά επίμονα να δοθούν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Τιμ Μπέρτσετ δήλωσε πως εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο Κογκρέσο από όσους δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ωστόσο εμφανίστηκε βέβαιος πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει τη δέσμευσή του περί «διαφάνειας». «Η διαφάνεια δεν θα έρθει όλη μαζί. Θα χρειαστεί χρόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον για τα UFO και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις ακροάσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο και τις δημόσιες τοποθετήσεις πρώην στρατιωτικών και πιλότων που υποστηρίζουν ότι έχουν γίνει μάρτυρες ανεξήγητων φαινομένων. Παράλληλα, η NASA αλλά και το Πεντάγωνο έχουν παραδεχτεί πως εξετάζουν σοβαρά αρκετές αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνουν σύνδεση με εξωγήινη δραστηριότητα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν προκαλέσει και οι πρόσφατες δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε μιλήσει ανοιχτά για το θέμα σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ στην εκπομπή «The Late Show». Ο Ομπάμα είχε παραδεχτεί ότι θεωρεί πολύ πιθανό να υπάρχει εξωγήινη ζωή, ξεκαθαρίζοντας, όμως, πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή με εξωγήινους ή διαθέτει κρυμμένα διαστημόπλοια.

Former U.S. President Barack Obama said the government simply wouldn’t be able to hide the existence of aliens



According to him, U.S. authorities are not good at keeping secrets.



He joked that if there really were aliens or a UFO at a military base, someone would have taken a… pic.twitter.com/D0dbJotNHj — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026

Ο πρώην πρόεδρος είχε μάλιστα σχολιάσει με χιούμορ πως, αν υπήρχαν μυστικά τέτοιου μεγέθους, θα ήταν αδύνατο να μείνουν κρυφά στην εποχή των social media. «Αν η κυβέρνηση είχε έναν εξωγήινο ή ένα UFO, κάποιος θα είχε ήδη βγάλει selfie και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του», είχε πει χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Trump admin to begin releasing highly anticipated UFO and 'extraterrestrial life' files - here's what to expect https://t.co/1rsC6pp6hw pic.twitter.com/tFIb54mhQ9 — New York Post (@nypost) May 7, 2026

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις για ύπαρξη αποδείξεων εξωγήινης ζωής, οι θεωρίες γύρω από τα UFO εξακολουθούν να γοητεύουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι επικείμενες αποκαλύψεις της κυβέρνησης Τραμπ αναμένεται να αναζωπυρώσουν ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, με πολλούς να περιμένουν αν τελικά τα νέα στοιχεία θα δώσουν απαντήσεις ή θα γεννήσουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης εποχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.