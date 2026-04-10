Spiegel: Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους μέσω Ρούτε

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά με έμφαση από τις ευρωπαϊκές χώρες να παράσχουν άμεσα στρατιωτική υποστήριξη στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μεταφέρει την αναμονή του Τραμπ για &emph;«συγκεκριμένες δεσμεύσεις»&emph; από την Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών μέσων εντός των επόμενων ημερών.

Οι πολιτικές δεσμεύσεις που είχαν δοθεί κατά την έναρξη του πολέμου πλέον δεν επαρκούν, και η απαίτηση του Τραμπ περιγράφεται από διπλωμάτες ως τελεσίγραφο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζητά μέσω του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έμπρακτη στρατιωτική βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ. Mερτς: Δεν θέλουμε διάλυση του ΝΑΤΟ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προκειμένου να παράσχουν το συντομότερο δυνατόν στρατιωτική υποστήριξη στα Στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ευρώπη εντός των επόμενων ημερών για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών δυνατοτήτων».

Πηγή: Deutsche Welle

Οι πολιτικές δεσμεύσεις όπως αυτές που δόθηκαν τις ημέρες από την έναρξη του πολέμου δεν επαρκούν πλέον, φέρεται να είναι το μήνυμα Τραμπ που μετέφερε ο Ρούτε. Αρκετοί διπλωμάτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρονται να δήλωσαν ότι η απαίτηση του Τραμπ ισοδυναμεί με τελεσίγραφο.«Εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, η Γερμανία θα συμμετάσχει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ» ανέφερε από την καγκελαρία την Πέμπτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – όμως υπό προϋποθέσεις.«Αναντικατάστατο» το ΝΑΤΟ λέει ο ΜερτςΣύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesspiegel και το δίκτυο n-tv, o Γερμανός καγκελάριος διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή γερμανική συνδρομή, ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε εντολή, ιδανικά από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς ένα ένα «βιώσιμο» πλάνο.Σύμφωνα με τον καγκελάριο απαιτείται επίσης έγκριση από τη γερμανική Βουλή βάσει απόφασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Επομένως, δεν αναμένονται αποφάσεις από εμάς εντός λίγων ημερών», ανέφερε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γερμανία «και τη σέβεται».Ο Γερμανός καγκελάριος πάντως επανέλαβε ότι η Γερμανία «δεν επιθυμεί τη διάλυση του ΝΑΤΟ» τονίζοντας ότι «το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειάς μας, ειδικά στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία». Όπως είπε «ο πόλεμος του Ιράν έχει γίνει ένα διατλαντικό τεστ αντοχής». Μάλιστα όπως αποκάλυψε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να συναντηθούν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. «Αυτή η συμμαχία είναι προς το παρόν αναντικατάστατη», τόνισε.Κριτική στο Ισραήλ για τον πόλεμο στον ΛίβανοΟ Γερμανός καγκελάριος επέκρινε ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο στον Λίβανο «με βιαιότητα» που θα μπορούσε να «εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία και αυτό δεν πρέπει να συμβεί». Όπως είπε ζήτησε από την ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο..

