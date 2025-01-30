Με μια σπάνια παρέμβασή της στην εσωτερική πολιτική της χώρας, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ επέκρινε τον ηγέτη των Χριστιανοδημοκρατών της (CDU), Φρίντριχ Μερτς, για τη στήριξη που έλαβε από την ακροδεξιά για να περάσει ψήφισμα για αναστολή του ασύλου, απόρριψη μεταναστών στα γερμανικά σύνορα - συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο χωρίς άδεια εισόδου - και κράτηση των υπό απέλαση αλλοδαπών.

«Πιστεύω ότι είναι λάθος», είπε η Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, όταν εγκρίθηκε τελικά η πρόταση του CDU με την υποστήριξη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), σπάζοντας με αυτό τον τρόπο ένα μακροχρόνιο πολιτικό ταμπού στη Γερμανία.

Η Μέρκελ κατηγόρησε τον πρώην αντίπαλό της Μερτς ότι αθέτησε τον όρκο που είχε δώσει τον περασμένο Νοέμβριο ότι θα αναζητήσει πλειοψηφίες με τα κυρίαρχα κόμματα και όχι με το AfD.

Η Μέρκελ κάλεσε τα «δημοκρατικά κόμματα» να συνεργαστούν για να αποτρέψουν βίαιες επιθέσεις όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα στο Μαγδεμβούργο και το Ασχάφενμπουργκ. Και οι δύο ύποπτοι είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτηση για άσυλο στη Γερμανία, φέρνοντας στο επίκεντρο την πολιτική των συνόρων και του ασύλου στην προεκλογική εκστρατεία.

