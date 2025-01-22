Ο Φρίντριχ Μερτς, ο αρχηγός του CDU και υποψήφιος Καγκελάριος της Γερμανίας δε διστάζει να πάει κόντρα ακόμα και στην κληρονομιά που άφησε η Άνγκελα Μέρκελ καθώς εντείνει τον αγώνα του κατά της ακροδεξιάς ενόψει των εκλογών.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Φλένσμπουργκ της βόρειας Γερμανίας, ο Μερτς παρουσιάστηκε ως ο αντίποδας της Άνγκελας Μέρκελ κυρίως στο ζήτημα της μετανάστευσης.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό!» είπε ο Μερτς στο πλήθος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παίζοντας με το περίφημο μάντρα της Μέρκελ το 2015 όταν είχε πει τότε κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου εισροής προσφύγων «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό!» Εκείνη την εποχή, η δήλωση της Μέρκελ συμβόλιζε την παροιμιώδη «κουλτούρα καλωσορίσματος» της Γερμανίας στους μετανάστες, η οποία εκδηλώθηκε με την προθυμία της να δεχθεί αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο.

Ωστόσο, το κίνητρο του Μερτς να αποστασιοποιηθεί τόσο σταθερά από την κληρονομιά της Μέρκελ είναι πλέον ξεκάθαρο. Εν όψει των εθνικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς βρίσκεται σε έναν σκληρό αγώνα προκειμένου να ανακόψει την δυναμική του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Το AfD βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις με 21% ανεβαίνοντας σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από τους συντηρητικούς που βρίσκονται στην πρώτη θέση με τον Μερτς, οι οποίοι καταγράφουν ποσοστό 30%.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το AfD έστειλε ένα σταθερό μήνυμα: ο Μερτς και η Μέρκελ κόπηκαν από το ίδιο ύφασμα. Στο συνέδριο του AfD νωρίτερα αυτό το μήνα, για παράδειγμα, η Άλις Βάιντελ, υποψήφια καγκελάριος του κόμματος, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της στο να εξισώσει τον Μερτς με την Μέρκελ και να απεικονίσει το CDU ως ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα που άφησε τη μετανάστευση και το έγκλημα να θεριέψουν στη Γερμανία.

«Γνωρίζουμε το CDU, αγαπητή κυρία Μέρκελ, και σας γνωρίζουμε επίσης, αγαπητέ κύριε Μερτς», είπε η Βάιντελ. Στη συνέχεια προέτρεψε τους Γερμανούς να επιλέξουν το AfD, ή όπως το έθεσε: «Ψηφίστε το πρωτότυπο».

Ο Μερτς έχει τραβήξει το CDU πολύ πιο δεξιά από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος το 2022, όχι μόνο στο ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και για την ενέργεια και την οικονομία. Ενώ ο Μερτς αντιτίθεται εδώ και καιρό στην πιο κεντρώα προσέγγιση της Μέρκελ, μέχρι τώρα σπάνια είχε έρθει σε τόσο μεγάλη αντίθεση με την ιδεολογία της πρώην Καγκελαρίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μερτς υποστήριξε ότι η Γερμανία δέχεται πολύ περισσότερους μετανάστες από αυτούς που μπορεί να ενσωματώσει. Η χώρα, είπε, δεν μπορεί να δεχτεί εκατομμύρια αιτούντες άσυλο και να τους παρέχει σχολεία, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, «όσο σκληρά κι αν προσπαθούμε».

«Σας το υπόσχομαι αυτό», πρόσθεσε. «Υπό την ηγεσία μου, οι αριθμοί θα μειωθούν δραστικά, επειδή είμαστε σοβαροί για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης στη Γερμανία».

Οι συντηρητικοί του Μερτς απέκλεισαν το ενδεχόμενο συνασπισμού με το AfD μετά τις εκλογές, διατηρώντας ένα τείχος προστασίας γύρω από το ακροδεξιό κόμμα. Δεδομένης αυτής της στάσης, οι πιθανότεροι εταίροι συνασπισμού των συντηρητικών είναι οι κεντροαριστεροί Πράσινοι και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.

«Το CDU έχει παραδοθεί άνευ όρων σε μια αριστερή-πράσινη ιδεολογία», είπε η Βάιντελ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο συνέδριο, αποκαλώντας το CDU «κόμμα προδοσίας».

Ο Μερτς βρίσκεται σε ένα κρίσιμο πολιτικά σημείο προσπαθώντας να γίνει ακόμα πιο σκληρός στο ζήτημα της μετανάστευσης ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να απομακρύνει το κόμμα του από το AfD.

«Δεν σκεφτόμαστε το ίδιο με αυτούς», είπε για το AfD στο Φλένσμπουργκ. «Δεν είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία. Είναι ο χαμός της Γερμανίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.