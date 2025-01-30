Ένας Ιάπωνας θανατοποινίτης, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο αθωώθηκε μετά από 46 χρόνια στη φυλακή, ζητά τώρα από το ιαπωνικό κράτος αποζημίωση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος του.

Ύστερα από μακρά δικαστική μάχη, ο πρώην μποξέρ Ιουάο Χακαμάντα, 88 ετών σήμερα, κηρύχθηκε αθώος για την τετραπλή δολοφονία για την οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1968.

Οι δικηγόροι του κατέθεσαν χθες, Τετάρτη, προσφυγή στο δικαστήριο της περιφέρειας Σιζουόκα, αξιώνοντας πάνω από 200 εκατ. γεν (1,24 εκατ. ευρώ) ως αποζημίωση από το ιαπωνικό κράτος.

Είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσό, σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία, για την αποζημίωση καταδικασθέντων που τελικά αθωώνονται, που προβλέπει την πληρωμή αποζημίωσης που μπορεί να φθάσει έως τα 12.500 γεν (77 ευρώ) ανά ημέρα που περνά σε κράτηση.

Ο Χακαμάντα πέρασε πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη φυλακή, περιμένοντας την εκτέλεσή του.

Ο δικαστής έκρινε τελικά ότι τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του Χακαμάντα ήταν «κατασκευασμένα» και ότι οι ανακρίσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, ήταν «απάνθρωπες» και είχαν στόχο να του προκαλέσουν «σωματικό και ψυχικό πόνο» και να εξασφαλίσουν «ομολογίες με την απειλή βίας».

Οι δεκαετίες κράτησης -μαζί με την συνεχή απειλή για εκτέλεσή του - είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του άνδρα.

«Το ποσό αυτό απέχει από το θεωρηθεί επαρκές δεδομένου ότι υπέστη τη χειρότερη δυνατή μορφή σωματικού περιορισμού για τόσο μεγάλο διάστημα, ως θανατοποινίτης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του Χιντέγιο Ογκάουα.

«Αλλά ελπίζουμε ότι η οικονομική αποζημίωση θα βοηθήσει στο να του δοθεί, όπως και στην αδελφή του Χιντέκο, η ηρεμία που αξίζουν, για το διάστημα που παραμένουν εν ζωή», δήλωσε ο Ογκάουα.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι οι μοναδικές μεγάλες, βιομηχανοποιημένες δημοκρατίες που διατηρούν την θανατική ποινή, κάτι που έχει τη στήριξη μεγάλου μέρους της ιαπωνικής κοινής γνώμης.

Ο Ιουάο Χακαμάντα είναι ο πέμπτος θανατοποινίτης που πέρασε από νέα δίκη στη μεταπολεμική ιστορία της Ιαπωνίας. Οι τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις επίσης κατέληξαν σε αθωωτικές αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.