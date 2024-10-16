Ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ο Δήμος Μετεώρων. Πρόκειται για το 12ο Rally Sprint Μετεώρων που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Νοεμβρίου 2024 στα Μετέωρα.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αναβιώνει μέρος της παλιάς Ειδικής Διαδρομής του Ράλι Ακρόπολις στα Μετέωρα και αποτελεί τμήμα του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Βορείου Ελλάδος.

Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Δήμο Μετεώρων και την Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, θα πραγματοποιηθούν ο τεχνικός και διοικητικός έλεγχος ενώ στις 8:30 το βράδυ της ίδιας μέρας στην Κεντρική Πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας θα γίνει η παρουσίαση των πληρωμάτων που θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση της Ειδικής Διαδρομής Μετεώρων.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός. Σε συνεργασία με την Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας έρχεται στην περιοχή μας το 12ο Rally Sprint Μετεώρων. Πρόκειται για μια ιστορική διαδρομή που αναβιώνει την Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις και αναμένεται να δώσει μοναδικές στιγμές και εμπειρίες στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε διοργανώσεις και εκδηλώσεις που δημιουργούν εξωστρέφεια και φέρνουν στο επίκεντρο την περιοχή μας».

Πηγή: skai.gr

