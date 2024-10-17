RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC: Το πιο ευέλικτο ηλεκτρικό στην κατηγορία του

Το Renault 4 παραμένει ένα αυθεντικό σύμβολο, που γεννήθηκε ως απάντηση στις σαρωτικές κοινωνικές αλλαγές της δεκαετίας του 1960, με την αγροτική μετανάστευση, την εμφάνιση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, και το νέο ρόλο της γυναίκας. Ήταν ένα αυτοκίνητο για όλους και για κάθε χρήση, ένα σύμβολο ελευθερίας.

Παρουσιασμένο στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2022 με τη μορφή ενός εκθεσιακού πρωτοτύπου (4EVER Trophy), το νέο Renault 4 E-Tech electric διατηρεί στοιχεία από το DNA του αρχικού μοντέλου, σηματοδοτώντας την επανεφεύρεσή του, με τη μορφή ενός ευέλικτου και compact, σύγχρονου αυτοκινήτου. Αμιγώς ηλεκτρικό και δικτυωμένο, είναι ένα μοντέλο ‘για να ζεις μαζί του’ (voiture à vivre), ακόμα και στην παραμικρή του λεπτομέρεια. Πέρα από αυτό όμως είναι ένα αυτοκίνητο έτοιμο να πάει οπουδήποτε, κάθε μέρα.

Με απεριόριστη θέα στο εξωτερικό περιβάλλον χάρη στην ‘Plein Sud’ ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή του, δηλώνει ξεκάθαρα έτοιμο για περιπέτεια με ένα τολμηρό, ρετρό και ταυτόχρονα φουτουριστικό design, που θα αρέσει στην πλειοψηφία του κοινού. Με την αρθρωτή διάταξη του εσωτερικού και το ευρύχωρο πορτμπαγκάζ του, προσαρμόζεται για να ταιριάζει σε όλες τις ανάγκες.

Το Renault 4 E-Tech electric ενσωματώνει πλήθος τεχνολογιών, είτε πρόκειται για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) και ασφάλειας, είτε για το OpenR Link και το Reno, το επίσημο avatar της Renault, που προσφέρουν μοναδική εμπειρία οδήγησης και διαβίωσης στο εσωτερικό του. Ένα πλήθος χαρακτηριστικών που θα το κάνουν το αγαπημένο ηλεκτρικό compact αυτοκίνητο της νέας γενιάς!

Η κληρονομιά μιας απλής ιδέας

1956. Η Renault βρισκόταν σε περίοδο υπερ-δραστηριότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Pierre Dreyfus, είχε μόλις πει την περίφημη φράση του: «Δώστε μου κάτι με όγκο!» Δεν μιλούσε για το Estafette, που ήταν ήδη καθ' οδόν και κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα, αλλά για ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο, το Renault 4 ή 4L(κατρέλ), όπως είναι γνωστό στο κοινό του ακόμα και σήμερα. Εκείνη την εποχή, αξίζει να αναφερθεί ότ, η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν ιδιαίτερα στατική και περιστρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά γύρω από ένα συγκεκριμένο μοτίβο: ένα μοντέλο τριών όγκων με τον κινητήρα πίσω. Ο Pierre Dreyfus ήθελε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήθελε ένα αυτοκίνητο που να αντικατοπτρίζει τη μεταλλασσόμενη εικόνα της κοινωνίας, ένα αυτοκίνητο για το μέλλον. Έπρεπε να είναι ευέλικτο. Έπρεπε να είναι συνώνυμο της ελευθερίας, και έπρεπε να είναι ένα αυτοκίνητο για αστικές και για αγροτικές περιοχές, για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα, για τη δουλειά και για αναψυχή, για άνδρες και γυναίκες.

Και η αποστολή εξετελέσθη! Το αυθεντικό Renault 4 το θυμόμαστε ως ένα αυτοκίνητο πολλαπλών χρήσεων, λειτουργικό και απλό στην οδήγηση. Εκτός από επιλογή για τους απλούς ανθρώπους, τους κατοίκους των πόλεων και τους αγρότες, τα ταχυδρομεία και τη χωροφυλακή, το μοντέλο έγινε γνωστό και από τη συμμετοχή του στους αγώνες αυτοκινήτων και στα ράλι. Όταν ο Pierre Dreyfus μίλησε για το Renault 4, το συνέκρινε με ένα jean παντελόνι. Ήταν στιβαρό, χρηστικό και κομψό. Απευθυνόταν σε όλα τα φύλα, τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Το Renault 4 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η επιτομή του success story, στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα αυτοκίνητο που πέτυχε πραγματικά εκπληκτικά νούμερα πωλήσεων σε όλη του την εμπορική καριέρα, έχοντας πουλήσει 8.135.424 μονάδες σε πέντε ηπείρους και σε περισσότερες από εκατό χώρες σε διάστημα 30 ετών, επίδοση που το έκανε το μοντέλο της Renault με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατασκευασμένο στην Ευρώπη (Βέλγιο, Ισπανία κ.λπ.), στη Νότια Αμερική (Αργεντινή, Κολομβία, Περού κ.λπ.), Αφρική (Αλγερία, Μαρόκο, Νότια Αφρική κ.λπ.) ακόμη και στην Αυστραλία, το Renault 4 είναι το τέταρτο αυτοκίνητο όλων των εποχών, από πλευράς όγκου πωλήσεων. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει γίνει ένα διεθνές πολιτιστικό σύμβολο. Το Renault 4 E-Tech electric δεν φοβάται την αντιπαράθεση μαζί του, ούτε ανησυχεί για αυτή την βαριά κληρονομιά.

Η επανάσταση της ηλεκτροκίνησης, προσβάσιμη από όλους

Το Renault 4 E-Tech electric αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Renault για επίσπευση της ενεργειακής μετάβασης σε όλη την Ευρώπη, κάνοντας δημοφιλή και προσιτά τα ηλεκτρικά οχήματα. Για το σκοπό αυτό, εξελίσσει μια σειρά από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα για όλες τις ανάγκες και όλες τις χρήσεις. Το Renault 4 E-Tech electric βρίσκει τη φυσική του θέση στο segment B, ακριβώς πάνω από το Renault 5 E-Tech electric. Ενώ το Renault 5 E-Tech electric απευθύνεται σε πελάτες που κινούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, το Renault 4 E-Tech electric στοχεύει σε ένα ευρύτερο κοινό, επιδιώκοντας να στρέψει τους πάντες στα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των νέων οικογενειών.

Αναβαθμισμένη φιλοδοξία

Το αυθεντικό Renault 4 μπορεί να χαρακτηρίσει με μια μόνο λέξη: ευελιξία. Το νέο Renault 4 E-Tech electric – ένα αυτοκίνητο ενταγμένο στο στρατηγικό πλάνο Renaulution – παίρνει θέση στη γκάμα των ηλεκτρικών της Renault ως το αυτοκίνητο για κάθε ανάγκη.

Για το σκοπό αυτό, είναι ιδανικό τόσο για οδήγηση μόνο με τον οδηγό, όσο και για οικογενειακά ταξίδια, με κανονικό ή πλήρες φορτίο στο χώρο αποσκευών. Αυτή είναι φυσικά η κληρονομιά του αρχικού R4. Όπως και ο προκάτοχός του, έτσι και το Renault 4 E-Tech electric, ατενίζει το μέλλον με μια νέα φιλοδοξία: να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Renault 4 E-Tech electric συνδυάζει εξαιρετικό χώρο αποσκευών με αρθρωτή διαμόρφωση, που είναι κάτι νέο σε αυτήν την κατηγορία. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα που φτάνει τα 420λίτρα, χαμηλό κατώφλι για εύκολη φόρτωση, έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, ένα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα καθώς και μηχανισμό πλήρους αναδίπλωσης της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού – για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό όχημα Renault! Ταυτόχρονα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και το προηγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Extended Grip, εξασφαλίζουν άνετη οδήγηση, τόσο σε άσφαλτο όσο και σε ανώμαλο οδόστρωμα.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί με τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το χαμηλό κέντρο βάρους, το κράτημα στο δρόμο, τη λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ (‘One Pedal’) – για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό Renault - και την αυτονομία που φτάνει τα 400km, μπόρεσαν να υλοποιηθούν χάρη στην πλατφόρμα AmpR Small, που είναι μοναδική στο είδος της στην Ευρώπη.

Ρετρό αλλά φουτουριστικό, σχεδιασμένο για περιπέτεια

Με τις ρετρό & φουτουριστικές του γραμμές και την κομψή εμφάνιση που πηγαίνει παντού, το Renault 4 E-Tech electric είναι κυρίως ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, με μια μοντέρνα και ανατρεπτική προσέγγιση σε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχικού Renault 4.

Η εμπρός γρίλια είναι το πρώτο στοιχείο που τραβάει τα βλέμματα. Αναμφισβήτητα το αισθητικό αποτέλεσμα παραπέμπει στο αρχικό Renault 4, όντας ωστόσο μοναδικό χάρη στο μόνιμα φωτισμένο περίγραμμά της, και το φωτιζόμενο σήμα της Renault στο κέντρο (για πρώτη φορά σε μοντέλο της Renault). Κατασκευασμένη σε ένα ενιαίο κομμάτι (μήκους 1,45 μ.), αποτελεί παγκόσμια πρώτη στην αυτοκινητοβιομηχανία, μια πρόκληση που αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά χάρη στη συνεργασία των τμημάτων Design, Μηχανολογίας και Παραγωγής της Renault και της Ampere. Στο πίσω μέρος, τα φώτα που είναι χωρισμένα σε τρία τμήματα, αποκτούν νέα πνοή, παραπέμποντας ταυτόχρονα και σε εκείνα του αρχικού μοντέλου. Το πίσω μέρος διακρίνεται από τις σπορ και μοντέρνες γραμμές με τη χαρακτηριστική υπογραφή των LED φώτων, ενώ η σχεδίασή του παραπέμπει στο σχήμα κάψουλας του εμβληματικού εκείνου μοντέλου της δεκαετίας του '60.

Αυτό έχει το απροσδόκητο αποτέλεσμα να κάνει την πίσω πόρτα να φαίνεται μεγαλύτερη από όσο πραγματικά είναι. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 5η πόρτα που κατεβαίνει χαμηλά μέχρι και τον προφυλακτήρα για μεγαλύτερο άνοιγμα και χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης, με τον ίδιο τρόπο όπως στο αρχικό Renault 4. Το κομψό πίσω 3ο παράθυρο/φινιστρίνι διατηρεί όχι μόνο τη φυσική του θέση στο πλάι, αλλά και το χαρακτηριστικό σχήμα με τις γραμμές, όπως ο προκάτοχός του. Οι τρεις χαρακτηριστικές λωρίδες που είναι σμιλεμένες στην επιφάνεια των θυρών, προσθέτουν μια ξεχωριστή νότα στο προφίλ του Renault 4 E-Tech electric, ενώ φέρνουν στο μυαλό το αρχικό Renault 4 GTL. Τέλος, η οροφή διατηρεί τον εμβληματικό σχεδιασμό του ιστορικού μοντέλου, με το σημερινό μοντέλο να περιλαμβάνει και μπάρες οροφής.

Με πλήθος χρήσιμων τεχνολογιών και υπηρεσιών

Όπως όλα τα σύγχρονα μοντέλα της Renault, έτσι και το Renault 4 E-Tech electric ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων και χρήσιμων τεχνολογικών καινοτομιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν ένα νέο είδος εμπειρίας κατά την οδήγηση, που βασίζεται στην ευεξία, την απλότητα, την άνεση, την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια.

Το Renault 4 E-Tech electric είναι ένα ευέλικτο όχημα που προσφέρει εξαιρετικά δυναμικές επιδόσεις, με τη βελτιστοποιημένη μπροστινή του ανάρτηση και την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, ένα χαρακτηριστικό που συνήθως προοριζόταν για μοντέλα που ανήκουν σε ανώτερα segments της αγοράς.

Το Renault 4 E-Tech electric διαθέτει πλήθος συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας άνεσης και ασφάλειας, όπως είναι το Active Driver Assist για υποβοηθούμενη (ημι-αυτόνομη) οδήγηση Επιπέδου 2, τουλάχιστον 26 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και το My Safety Switch. Άλλες λειτουργίες περιλαμβάνουν το σύστημα ‘Fireman Access’ και την ειδοποίηση ασφαλούς εξόδου των επιβατών, καθώς και το Safety Score και το Safety Coach, που είναι ήδη διαθέσιμα στο Scenic και το Renault 5 E-Tech electric.

Το Renault 4 E-Tech electric περιλαμβάνει επίσης το σύστημα πολυμέσων OpenR Link, με ενσωματωμένο Google, καθώς και το Reno, το επίσημο avatar της Renault, έναν νέο καθημερινό συνοδηγό. Σε συνεργασία με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, το Reno ολοκληρώνει τη γκάμα των τεχνολογιών που διαθέτει το Renault 4 E-Tech electric. Είναι εύκολο στη χρήση, ακόμη και για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία.

Τέλος, το Renault 4 E-Tech electric εφοδιάζεται με έναν νέο αμφίδρομο φορτιστή AC 11 kW συμβατό με τεχνολογίες V2L (τροφοδοσία από το όχημα) και V2G (από όχημα σε δίκτυο). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ενέργειας, ακόμη και να ενταχθεί στο οικοσύστημα, τροφοδοτώντας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άνθρακα πίσω στο δίκτυο.

Αμιγώς ηλεκτρικό & ‘made in Europe’

Το Renault Group δεσμεύτηκε να κατασκευάσει το Renault 4 E-Tech στην Ευρώπη, στις εγκαταστάσεις της Ampere ElectriCity. Το όχημα θα συναρμολογείται στο εργοστάσιο της Maubeuge, ο κινητήρας στην Cléon, και η μπαταρία από τον Μάρτιο του 2025 στη Douai. Ένα 75% του συνόλου των προμηθευτών βρίσκεται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το συγκρότημα ElectriCity. Αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση που ανέλαβε το Renault Group, η παραπάνω εφοδιαστική αλυσίδα προωθεί την ανταγωνιστικότητα της τοπικής παραγωγής, ενώ βοηθά επίσης και στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τη δέσμευση του Group σχετικά με την κυκλική οικονομία, το Renault 4 E-Tech electric έχει ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που φτάνει το 88,6%. Χάρη στην τεχνογνωσία της εταιρείας The Future is NEUTRAL, της θυγατρικής του Renault Group που ειδικεύεται στην κυκλική οικονομία, το 26,4% των υλικών που χρησιμοποιεί το Renault 4 E-Tech Electric, προέρχονται από την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του μετάλλου, του γυαλιού και 41 κιλών ανακυκλωμένων πολυμερών που τοποθετούνται, για παράδειγμα, κάτω από τις πόρτες, στο ύφασμα της οροφής, καθώς και στα πατάκια του εσωτερικού και του πορτμπαγκάζ. Τέλος, το ύφασμα στις ταπετσαρίες των εκδόσεων Techno και Iconic, είναι κατασκευασμένο από έως και 100% ανακυκλωμένες ίνες πλαστικών μπουκαλιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις και βάρη

• Μήκος: 4,14 m

• Πλάτος: 1,80 m

• Ύψος: 1,57 m

• Μεταξόνιο: 2,62 m

• Εμπρός πρόβολος: 766 mm

• Πίσω πρόβολος: 753 mm

• Απόσταση από το έδαφος: 181 mm

• Βάρος: από 1.410 κιλά

• Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ: 420 λίτρα

• Ύψος κατωφλίου πορτμπαγκάζ: 607 mm

• Ικανότητα ρυμούλκησης : 750 κιλά

Κινητήριες μονάδες & μπαταρίες

• Έκδοση “Comfort range"

110 kW σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας με ρότορα περιέλιξης (150 bhp / 245 Nm)

Μπαταρία ιόντων λιθίου 52 kWh (αυτονομία βάσει πρωτοκόλλου WLTP, έως 400 km)

• Έκδοση “Urban range"

90 kW σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας με ρότορα περιέλιξης (120 bhp / 225 Nm)

Μπαταρία ιόντων λιθίου 40 kWh (αυτονομία βάσει πρωτοκόλλου WLTP, πάνω από 300 km)

Επιδόσεις (έκδοση με ηλεκτροκινητήρα 110 kW και μπαταρία 52 kWh)

• Επιτάχυνση 0 - 100 km/h / < 8,5 δλ,

• Ρεπρίζ 80 - 120 km/h / < 7 δλ,

• Τελική ταχύτητα 150 km/



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.