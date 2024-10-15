AUTO ATHINA 2024: Ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία και περισσότερους από 70.000 επισκέπτες

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου 2024 στο Metropolitan Expo, υπό την αιγίδα του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων).

Κατά τη διάρκεια των εννέα ημερών, η έκθεση αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους φίλους της αυτοκίνησης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 70.000 επισκέπτες και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πάνω από 200 νέα μοντέλα και περισσότερες από 20 πανελλαδικές πρεμιέρες. Σημαντική ήταν η παρουσία εταιρειών από τον χώρο της συντήρησης και του εξοπλισμού αυτοκινήτων, καθώς και παροχών υπηρεσιών όπως οι εταιρίες leasing, ασφαλιστικές και χρηματοδοτικές εταιρείες ή εταιρίες καυσίμων. Η έκθεση δεν περιορίστηκε μόνο σε εκθέματα, αλλά περιλάμβανε και δράσεις όπως test-drives και ειδικά happenings για τους επισκέπτες.

Με την επόμενη διοργάνωση να έχει ήδη δρομολογηθεί, η AUTO ATHINA καθιερώνεται ως ο κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός που προβάλλει το μέλλον της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα!

The AUTO ATHINA Show Must Go On!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.