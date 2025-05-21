Η Κίνα έχει δεσμευτεί να δώσει 500 εκατομμύρια δολάρια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησαν οι ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο το Πεκίνο επιχειρεί να επεκτείνει την παγκόσμια επιρροή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο, καθιστόντας το Πεκίνο ως τον κορυφαίο δωρητή και το πιο ισχυρό κράτος μέλος.

«Ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα τις επιπτώσεις της μονομερούς πολιτικής και της εξουσίας, φέρνοντας μεγάλες προκλήσεις στην παγκόσμια ασφάλεια υγείας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κινεζικής κυβέρνησης την Τρίτη στη Γενεύη. «Η Κίνα πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο με αλληλεγγύη και αμοιβαία βοήθεια μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν υγιή κόσμο μαζί».

Η δέσμευση της Κίνας των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ο Λιου είπε ότι θα δοθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα των προσπαθειών του Πεκίνου να αναλάβει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο, έναντι των ΗΠΑ.

«Οι επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ και η περιφρόνηση για τη διεθνή διακυβέρνηση έχουν προσφέρει νέες ευκαιρίες για την κινεζική διπλωματία», δήλωσε ο Zhao Minghao, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Fudan στη Σαγκάη.

Ακόμη και πριν από την απομονωτική στροφή της Ουάσιγκτον, η Κίνα είχε επεκτείνει την επιρροή της σε οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Κίνα είναι ο κορυφαίος συνεισφέρων των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. Σε μια επίσκεψη στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, ο Κινέζος υπουργός Άμυνας Dong Jun είπε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει περισσότερο στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Ο στόχος, λένε οι αναλυτές, είναι να διαμορφωθούν οι διεθνείς κανόνες σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Πεκίνου, καθώς και να εδραιωθεί ο ρόλος της Κίνας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο Ζάο είπε ότι αναμένει από το Πεκίνο να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή συνεργασία όσον αφορά τη δημόσια υγεία, αλλά και την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Η Κίνα παράγει περισσότερο από το 60% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο και το 80% των μπαταριών που τα τροφοδοτούν.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο οποίος διέταξε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, τη διεθνή συνθήκη-ορόσημο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, το Πεκίνο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στη συμφωνία και ενίσχυσε τις επενδύσεις σε υποδομές πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ασία και σε άλλες περιοχές. «Η Κίνα προσπαθεί να είναι πιο ενεργή σε τομείς όπου έχει πλεονεκτήματα», είπε ο Zhao.

Το Πεκίνο προσπαθεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα Ηνωμένα Έθνη για να ενισχύσει τις εδαφικές του διεκδικήσεις επί της Ταϊβάν, την οποία το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι θα χρησιμοποιήσει βία για να πάρει τον έλεγχο, εάν η αυτοδιοικούμενη νησιωτική δημοκρατία δεν έρθει πρόθυμα. Κατόπιν επιμονής του Πεκίνου, η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο WHA τα τελευταία εννέα χρόνια.

Οι ειδικοί λένε ότι το Πεκίνο εκμεταλλεύεται τον ρόλο του στους διεθνείς οργανισμούς για να προωθήσει την ιδέα ότι η Ταϊβάν δεν είναι κυρίαρχο κράτος.

«Η Κίνα χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τη διπλωματία υγείας για να παρεμβαίνει στη διεθνή συμμετοχή και προβολή της Ταϊβάν», δήλωσε ο Chen Hsiu-hsi, καθηγητής δημόσιας υγείας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν.

«Η Κίνα έχει χτίσει φιλικούς δεσμούς με διάφορες χώρες και έχει προωθήσει τη δική της ατζέντα μέσω οργανώσεων και εκδηλώσεων όπου δεν εμπλέκονται οι ΗΠΑ», είπε, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για την Ταϊβάν να ασκήσει πίεση για να συμμετάσχει.

