Η Σουηδία θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (367,11 εκατομμύρια δολάρια) σε περισσότερα συστήματα anti-drones, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας της χώρας, επικαλούμενος την αυξανόμενη απειλή που αποτελούν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, σημειώνει το Reuters.

«Οι πρόσφατες παραβιάσεις και οι θεάσεις drones, μας υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου πολέμου. Πρέπει να αμυνθούμε ενάντια σε αυτό», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Pal Jonson στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Σουηδία θα αποκτήσει συστήματα για την κατάρριψη drones, θα αναπτύξει drones «κυνηγούς» για αεροπορικές βάσεις και θα εγκαταστήσει αισθητήρες παρεμβολών, μεταξύ άλλων μέτρων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Μια σειρά από θεάσεις drones έχει ταράξει την ευρωπαϊκή αεροπορία, προκαλώντας ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις που ενδέχεται να στοχεύουν τους συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή στα περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

