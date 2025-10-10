Ο Εμανουέλ Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, με την ελπίδα ότι ο έκτος πρωθυπουργός σε λιγότερο από δύο χρόνια θα καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό από το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, σημειώνει ο Guardian.

«Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Aoυρόρ Μπερζ στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL την Πέμπτη. «Πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους πολιτικούς να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους. Όλα αυτά ενισχύουν τις πιθανότητες και τις δυνατότητες της ακροδεξιάς να αναλάβει την εξουσία».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους ηγέτες των περισσότερων πολιτικών κομμάτων της Γαλλίας, εξαιρουμένων των ακροδεξιών και των ακροαριστερών, σε συνάντηση στο Ελιζέ την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς αναζητά τον έκτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM, επικαλούμενος πηγές.

Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ

Η μακροχρόνια πολιτική κρίση της Γαλλίας επιδεινώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε μετά από 27 ημέρες στην εξουσία. Η απόφασή του άφησε στον Μακρόν λίγες επιλογές. Είτε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, είτε να παραιτηθεί από την προεδρία ή να προσπαθήσει να βρει νέο πρωθυπουργό.

Λίγο αργότερα, ο Μακρόν ζήτησε από τον Λεκορνί να παραμείνει για δύο ακόμη ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιήσει έναν τελευταίο κύκλο συνομιλιών με στόχο να χαράξει μια διέξοδο από την κλιμακούμενη κρίση που έχει πλήξει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ.

Αφού πέρασε ώρες συζητώντας με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα –με εξαίρεση την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν– ο Λεκορνί φάνηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση. Η εντύπωση που αποκόμισε ήταν ότι η πλειοψηφία των βουλευτών δεν ήταν πρόθυμη να προχωρήσει σε νέες εκλογές, όπως δήλωσε την Τετάρτη στο δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι France 2.

«Υπάρχει πλειοψηφία που μπορεί να κυβερνήσει», είπε ο Λεκορνί. «Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μια διέξοδος». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αυτό θα είναι δύσκολο.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αναταραχή για περισσότερο από ένα χρόνο, μετά τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές του 2024 που οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία. Οι βουλευτές είναι χωρισμένοι σε τρία περίπου ίσα μπλοκ: την αριστερά, την ακροδεξιά και την κεντροδεξιά συμμαχία του Μακρόν.

Οι ανησυχίες αυξήθηκαν, καθώς προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του διογκούμενου δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας, το οποίο προβλέπεται να υπερβεί το 5,5% του ΑΕΠ φέτος, σχεδόν το διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου της ΕΕ, και τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2027, οι οποίες έχουν οδηγήσει τα πολιτικά κόμματα να επιδιώκουν να οριοθετήσουν το ιδεολογικό τους έδαφος εν όψει των εκλογών.

Ο Λεκορνί υπαινίχθηκε την Τετάρτη τον αντίκτυπο των εκλογών του 2027, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα πρέπει να είναι «εντελώς αποσυνδεδεμένη» από οποιεσδήποτε προεδρικές φιλοδοξίες. «Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη. Χρειαζόμαστε μια ομάδα που θα αποφασίσει να ανασκουμπώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, οι δηλώσεις ηγετών της ακροδεξιάς και της ακροαριστερής πτέρυγας ενίσχυσαν το μέγεθος της πρόκλησης που βρίσκεται η Γαλλία. Την Τετάρτη, η ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λε Πεν, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της θα «ψηφίσει κατά όλων», συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μελλοντικού πρωθυπουργού διοριστεί από τον Μακρόν και ζήτησε τη διεξαγωγή νέων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Η Ματίλντ Πανό, κοινοβουλευτική ηγέτιδα της ακροαριστερής Λίγκας της Απελευθερωμένης Γαλλίας (LFI), δήλωσε ότι οι βουλευτές του κόμματός της θα ψηφίσουν κατά «οποιασδήποτε κυβέρνησης που θα επιμείνει στις πολιτικές του Μακρόν».

Πρωθυπουργός από την Αριστερά;

Μια λύση θα μπορούσε να είναι ο διορισμός ενός πρωθυπουργού από την μετριοπαθή αριστερά, αν και αυτό θα σήμαινε ότι ο Μακρόν θα έπρεπε να αποδεχτεί την πιθανότητα να περιοριστούν ορισμένες από τις πολιτικές του, όπως η αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήματος το 2023, που αύξησε την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους στα 64 έτη.

Μετά τη συνάντησή της με τον Λεκορνί αυτή την εβδομάδα, η ηγέτιδα των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, το κόμμα της οποίας είναι σύμμαχος των Σοσιαλιστών, δήλωσε ότι η Γαλλία «ποτέ δεν ήταν πιο κοντά» στο να αποκτήσει έναν νέο αριστερό πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι ένας ακόμα διορισμένος από το στρατόπεδο του Mακρόν «δεν θα άντεχε ούτε ένα λεπτό».

Εν μέσω εικασιών ότι το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα μπορούσε να είναι υποψήφιο για να ηγηθεί μιας μειοψηφικής κυβέρνησης, φαίνεται να αυξάνεται η δυναμική για την αντιμετώπιση ενός από τα βασικά αιτήματα του κόμματος, δηλαδή την κατάργηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Μιλώντας την Πέμπτη, η κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπερζ δήλωσε ότι, ενώ η δημογραφική και δημοσιονομική πραγματικότητα που ανάγκασε την κυβέρνηση να προωθήσει την εξαιρετικά αντιδημοφιλή αλλαγή παραμένει αμετάβλητη, ενδέχεται να υπάρχει περιθώριο για επανεξέταση της νομοθεσίας. «Αν αυτή είναι η μόνη λύση για να έχουμε κάποια σταθερότητα ως ένα σημείο, τότε τουλάχιστον πρέπει να επιτραπεί η διεξαγωγή της συζήτησης», είπε.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα αποδειχθεί μη δημοφιλές στο κεντροδεξιό κόμμα, υποδηλώνοντας την περίπλοκη αριθμητική που θα πρέπει να υπολογίσει ο Μακρόν τις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

