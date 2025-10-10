Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή».

Πρόκειται για τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή η οποία αναφέρεται σε έναν αόριστο προτεινόμενο χάρτη κατάπαυσης του πυρός που κοινοποίησε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, ο οποίος δείχνει μια αρχική ζώνη αποχώρησης των Ισραηλινών, σημειωμένη με κίτρινο χρώμα, η οποία αργότερα ονομάστηκε «κίτρινη γραμμή» από αξιωματούχους του Τραμπ.

After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next… pic.twitter.com/0VfaMSOqQ1 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Μέρος της συμφωνίας που υπογράφτηκε από Ισραήλ και Χαμάς περιλαμβάνει την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ σε μια συμφωνημένη περίμετρο. Για να επιτραπεί η επιστροφή των ομήρων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν «τοποθετημένες κατά μήκος της κίτρινης γραμμής αποσυρόμενες από την πόλη της Γάζας και τον διάδρομο Netzarim, παραμένοντας εντός της λωρίδας», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN την Πέμπτη. Μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς αιχμαλώτους, μαζί με τις σορούς περίπου 25 άλλων, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Ο τελικός χάρτης δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί μετά τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αλλά με βάση τον χάρτη της 4ης Οκτωβρίου, η περιοχή εντός της κίτρινης γραμμής αντιπροσωπεύει περίπου 155 τετραγωνικά χιλιόμετρα (60 τετραγωνικά μίλια), αφήνοντας περίπου 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα (81 τετραγωνικά μίλια), ή το 58% της Γάζας, υπό ισραηλινό έλεγχο.

Οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αρκετές προηγουμένως πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές συνοικίες, όπως:

-Μπέιτ Λαχίγια

-Μπέιτ Χανούν

-Τμήματα των περιοχών Shujayea, Tuffah και Zeitoun της πόλης της Γάζας

-Περισσότερο από το μισό του κυβερνείου Χαν Γιουνίς

-Σχεδόν σε όλη την επαρχία Ράφα

Επιπλέον, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει όλα τα σημεία διέλευσης προς και από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του σημείου διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

