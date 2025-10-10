Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

Ένα δικαστήριο ενόρκων κατηγόρησε τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ, για απάτη, με την ίδια να απαντά πως είναι αθώα και οι διώξεις είναι πολιτική εκδίκηση.

Η Τζέιμς, η οποία ηγήθηκε της έρευνας για αστική απάτη εναντίον του Τραμπ το 2023, κατηγορήθηκε για τραπεζική απάτη και συγκεκριμένα για ψευδείς δηλώσεις σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετικά με ενυπόθηκο δάνειο για ένα σπίτι στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

Σε δήλωσή της, η Τζέιμς κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πρόσφατα πίεσε δημοσίως τους εισαγγελείς να της απαγγείλουν ποινικές κατηγορίες, για «απελπισμένη χρήση του δικαστικού μας συστήματος ως όπλου». «Αναγκάζει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να εκτελούν τις εντολές του, και αυτό μόνο και μόνο επειδή έκανα τη δουλειά μου ως γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης», ανέφερε.

«Αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες, και οι δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του προέδρου καθιστούν σαφές ότι ο μόνος του στόχος είναι η πολιτική εκδίκηση με κάθε κόστος», σημείωσε.

Ο δικηγόρος της Τζέιμς, Άμπε Λόουελ, επίσης ανέφερε πως: «Ανησυχούμε πως αυτή η υπόθεση καθοδηγείται από την επιθυμία του προέδρου Τραμπ για εκδίκηση».

Η εισαγγελέας Λίντσεϊ Χάλιγκαν, που έχει αναλάβει την υπόθεση, τόνισε με τη σειρά της πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». «Οι κατηγορίες που προβάλλονται στην παρούσα υπόθεση αφορούν σκόπιμες, εγκληματικές πράξεις και σοβαρές παραβιάσεις της εμπιστοσύνης του κοινού. Τα γεγονότα και ο νόμος στην παρούσα υπόθεση είναι σαφή και θα συνεχίσουμε να τα ακολουθούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Τζέιμς αγόρασε ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων στο Νόρφολκ χρησιμοποιώντας ένα στεγαστικό δάνειο που της επέβαλε να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως δευτερεύουσα κατοικία της και δεν της επέτρεπε να μοιραστεί την ιδιοκτησία ή να κάνει «χρονική χρήση» του σπιτιού.

Όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, το ακίνητο ωστόσο «δεν κατοικούνταν ούτε χρησιμοποιούνταν» από την Τζέιμς ως δευτερεύουσα κατοικία, αλλά «χρησιμοποιούνταν ως επενδυτικό ακίνητο» καθώς το είχε νοικιάσει σε μια τριμελή οικογένεια.

Η «ψευδής δήλωση» επέτρεψε στην εισαγγελέα να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους δανείου που δεν θα ήταν διαθέσιμοι για μια επενδυτική ιδιοκτησία, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Η Χάλιγκαν δήλωσε ότι, σε περίπτωση καταδίκης, η Τζέιμς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 30 χρόνια φυλάκισης για κάθε κατηγορία και πρόστιμο έως 1 εκατομμύριο δολάρια επίσης για κάθε κατηγορία.

Η δίκη της Τζέιμς αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

