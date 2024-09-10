Η Μελάνια Τραμπ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο την Τρίτη, αμφισβητώντας τον ρόλο των Αρχών στην απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.

Ανέφερε ότι δεν ειπώθηκε η πλήρης ιστορία και άφησε να εννοηθεί μια συνωμοσία, λέγοντας ότι υπάρχουν «περισσότερα στην ιστορία» και «πρέπει να αποκαλύψουμε την αλήθεια».

«Η προσπάθεια να βάλουν τέλος στη ζωή του συζύγου μου ήταν μια φρικτή, οδυνηρή εμπειρία», είπε στο βίντεο 34 δευτερολέπτων που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τώρα η σιωπή γύρω από αυτή είναι ''βαριά''. Δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι γιατί οι Αρχές επιβολής του νόμου δεν συνέλαβαν τον δράστη πριν από την ομιλία. Υπάρχουν σίγουρα περισσότερα σε αυτή την ιστορία. Και πρέπει να αποκαλύψουμε την αλήθεια», πρόσθεσε.

Το βίντεο τελειώνει με ένα στιγμιότυπο από τα επερχόμενα απομνημονεύματά της «Melania».

Στο βίντεο, η πρώην πρώτη κυρία, 54 ετών, είναι ντυμένη στα μαύρα, με μαύρο φόντο ενώ ακούγεται δυσοίωνη μουσική.

Δημοσίευσε το βίντεο την ημέρα του debate του Ντόναλντ Τραμπ με τη Δημοκρατική αντίπαλό του Καμάλα Χάρις και καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής δημιούργησαν μια ειδική ομάδα για να ερευνήσουν την απόπειρα θανάτου του πρώην προέδρου στις 13 Ιουλίου.

Δεν είναι σαφές τι σχέση έχει η απόπειρα δολοφονίας με το βιβλίο της Μελάνια Τραμπ, το οποίο κυκλοφορεί την 1η Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε τα απομνημονεύματά της περίπου δύο (2) εβδομάδες μετά την απόπειρα δολοφονίας και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα το αναφέρει στο βιβλίο.

Υπήρξαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας και τον τρόπο με τον οποίο ο σκοπευτής Τόμας Μάθιου Κρουκς μπόρεσε να σκαρφαλώσει στην οροφή ενός κτιρίου εντός της οπτικής γωνίας του Τραμπ.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο που έπαιξε η Μυστική Υπηρεσία έναντι των τοπικών Αρχών επιβολής του νόμου και εάν ήταν σε σωστή επικοινωνία εκείνη την ημέρα.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον Τραμπ από περίπου 150 μέτρα μακριά, πάνω από μια στέγη που βρισκόταν κοντά στην υπαίθρια συγκέντρωση αλλά έξω από το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, που σημαίνει ότι δεν πέρασε από την κανονική διαδικασία ελέγχου που πέρασαν οι συμμετέχοντες.

Δεν είναι σαφές γιατί η Μυστική Υπηρεσία δεν ασφάλισε αυτήν την περιοχή και γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να αντιδράσουν οι αξιωματικοί στον πυροβολισμό. Η σφαίρα πέρασε ξυστά από τον Τραμπ με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει το αυτί του.

Στη συνέχεια, η διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών Kimberly Cheatle είπε ότι η υπηρεσία της απέτυχε στην αποστολή της να προστατεύσει τον πρώην πρόεδρο.

«Η επίσημη αποστολή της Μυστικής Υπηρεσίας είναι να προστατεύσει τους ηγέτες του έθνους μας. Στις 13 Ιουλίου, αποτύχαμε», είπε.

Αργότερα παραιτήθηκε από επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το περιστατικό «είχε αντίκτυπο» σε εκείνον.

Η Μελάνια Τραμπ δεν βρισκόταν στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιόν, όπου σημειώθηκε η απόπειρα δολοφονίας. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια δήλωση εκφράζοντας την αγάπη της για τον σύζυγό της.

Το βιβλίο της, με απλά τίτλο «Melania», θα κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο Amazon για $30.

Πουλάει δύο εκδόσεις: μια συλλεκτική έκδοση $150 με 256 σελίδες έγχρωμες, με κάθε αντίγραφο υπογεγραμμένο. Η έκδοση των απομνημονευμάτων θα είναι 304 σελίδων και θα είναι διαθέσιμη προς 40 $ με υπογεγραμμένα αντίγραφα διαθέσιμα προς 75 $.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ έχει γίνει αντικείμενο πολλών βιογραφιών και βιβλίων αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αφηγείται την ιστορία της.

Δεν είναι σαφές εάν συνεργάστηκε με συν-συγγραφέα και αν θα κάνει περιοδεία βιβλίου.

Μετά την αποχώρηση των Τραμπ από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021, η Μελάνια Τραμπ διατήρησε το χαμηλό προφίλ της.

Δεν έχει εμπλακεί έντονα στην εκστρατεία του συζύγου της το 2024 για τον Λευκό Οίκο.

Εμφανίστηκε στην προεκλογική του ανακοίνωση και στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όπου, σε αντίθεση με άλλες συζύγους υποψηφίων, επέλεξε να μην μιλήσει στους αντιπροσώπους.

Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη σε προεκλογική συγκέντρωση.

Επίσης, δεν παρευρέθηκε στο πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ και φρόντισε να αποστασιοποιηθεί από τα νομικά προβλήματα του συζύγου της.

Δεν είναι σαφές εάν θα παραστεί στο ντιμπέιτ σήμερα το βράδυ.

